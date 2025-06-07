PARI: сборная Австралии не проиграет в матче с Саудовской Аравией

10 июня в матче десятого тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Саудовской Аравии примет команду Австралии на своем поле. Игра начнется в 21:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение сборной Саудовской Аравии. Поставить на победу хозяев можно за 2.03, что соответствует примерно 47% вероятности. Триумф Австралии котируется за 4.00 (около 24%). Ничья оценивается в 3.20 (примерно 29%). В ноябре прошлого года они завершили матч нулевой ничьей.

Клиенты PARI также считают, что саудовцы окажутся сильнее. 72% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу сборной Саудовской Аравии. Доля Австралии составляет 13%, ничьей — 15%.

По оценкам аналитиков, игра не будет результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 2.35. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.60. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.05.

Самым вероятным исходом матча считается нулевая ничья или победа Саудовской Аравии 1:0. Оба результата котируются за 6.50. Ничья 1:1 оценивается в 7.00.

Сборная Саудовской Аравии идет на третьем месте в группе C в рамках отборочного турнира в Азии. Команда набрала 13 очков в девяти турах. На ее счету три победы, четыре ничьих и два поражения. Сборная Австралии находится на втором месте с 16 очками в активе.

В предстоящей встрече, вероятно, определится та сборная, которая выйдет в финальную часть чемпионата мира-2026 вместе с Японией, которая гарантировала себе лидерство в группе. Австралии достаточно ничьей для успеха, Саудовской Аравии же нужна только победа. Команда, которая займет третье место в группе, продолжит борьбу за выход на мундиаль в четвертом раунде отборочного этапа.