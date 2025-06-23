Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на «ПСЖ» против «Сиэтл Саундерс» на Клубном ЧМ

23 июня в матче третьего тура Клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» сыграет против «ПСЖ». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «ПСЖ» очевидным фаворитом. Поставить на победу подопечных Луиса Энрике можно за 1.15, что соответствует примерно 85% вероятности. Триумф «Сиэтла» котируется за 17.00 (около 4%). Ничья оценивается в 7.80 (примерно 11%). Предстоящая встреча станет первой в истории между двумя командами.

Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ». Около 100% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех парижского клуба.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.38. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 3.05. На ТБ 3.5 предлагается коэффициент 1.92. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.08.

Самым вероятным исходом матча считается победа «ПСЖ» со счетом 3:0 по коэффициенту 7.00. Разгромная победа французской команды 4:0 оценивается в 9.00.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете B с «Сиэтлом» и «ПСЖ» выступают бразильский «Ботафого» и испанский «Атлетико Мадрид». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

Самая крупная ставка на этот матч — 1 060 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи событий, включив в него победу «ПСЖ» за 1.18. Общий коэффициент экспресса составил 4.72.

После первых двух туров, в котором «Сиэтл Саундерс» потерпел поражения от «Ботафого» (1:2) и «Атлетико Мадрид» (1:3), этот клуб потерял шансы выйти в плей-офф. «ПСЖ» же начал турнир с победы над мадридским «Атлетико» с разгромным счетом 4:0 и поражения 0:1 от «Ботафого». Несмотря на неудачу во втором туре, парижане остаются главным претендентом на победу в турнире. Шансы победителей ЛЧ выиграть очередной турнир оцениваются коэффициентом 3.80. Более того, именно парижане, по оценке букмекеров, вероятнее всего, займут первое место в квартете B. Поставить на это можно за 1.87.