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19 июня 9:03ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Атлетико» обыграет «Сиэтл Саундерс» во втором туре Клубного ЧМ

На победу «матрасников» приходится около 99% от общего объема ставок
Руслан Ипполитов

20 июня в матче второго тура Клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» сыграет против мадридского «Атлетико». Игра начнется в 01:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом. Поставить на победу подопечных Диего Симеоне можно за 1.33, что соответствует примерно 74% вероятности. Триумф «Сиэтла» котируется за 9.50 (около 9%). Ничья оценивается в 5.50 (примерно 17%). Предстоящая встреча станет первой в истории между двумя командами.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе мадридцев. На победу «Атлетико» приходится около 99% от общего объема ставок на исход матча.

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По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.82. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.00. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.12

Самым вероятным исходом матча считается победа «Атлетико» со счётом 2:0. Она котируется за 6.50. Минимальная победа испанцев оценивается в 7.00, а разгром 3:0 — в 8.50

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате с 32 участниками, по четыре клуба в восьми группах. В квартете B с «Сиэтлом» и «Атлетико» выступают бразильский «Ботафого» и французский «ПСЖ». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. После первого тура, в котором «Сиэтл Саундерс» потерпел поражение от «Ботафого» со счётом 1:2, шансы этого клуба выйти из группы оцениваются по коэффициенту 15.00.
«Атлетико» после разгромного поражения от «ПСЖ» имеет также невысокие шансы на выход в плей-офф. На то, что дружине Диего Симеоне удастся это сделать, можно поставить с коэффициентом 1.80. Если же «Атлетико» займёт третье место в группе B и не выйдет в плей-офф, сыграет ставка за 2.30. Вероятность того, что «матрасники» выиграют чемпионат, котируется за 25.00.

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