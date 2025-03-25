«Пари и побеждай» и Сергачев собрали 686 000 рублей на обустройство стадиона в психоневрологическом интернате в Красноярске

Подходит к концу шестой месяц проекта «Пари с Сергачевым», который запустили Михаил Сергачев и благотворительный фонд «Пари и побеждай». В феврале благодаря шести голевым передачам и одной забитой шайбе защитника ХК «Юта» удалось собрать 686 000 рублей.

Средства пойдут на обустройство стадиона в психоневрологическом интернате «Солнечный мир» в Красноярске. Модернизация стадиона позволит сделать его более многофункциональным и доступным для детей с ментальными нарушениями, чтобы они могли тренироваться без преград.

«Мы рады, что благодаря фонду «Пари и побеждай» и Михаилу Сергачеву у ребят из реабилитационного центра «Солнечный мир» появится возможность заниматься спортом в улучшенных условиях. Обновление футбольного поля — это мечта многих лет, и с такой поддержкой мы уверены, что она станет реальностью. Теперь у нас будет возможность организовывать соревнования, приглашать команды и радовать зрителей. Это новый этап в жизни наших ребят!» — заявила председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта ЛИН» в Красноярском крае Алена Думлер.

Проект «Пари с Сергачевым» проходит на протяжении всего сезона НХЛ 2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Собранные средства идут на реконструкцию стадионов и спортивных залов. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» выбирает один спортивный объект для оказания помощи.

Самым результативным матчем февраля для Сергачева стал поединок против «Филадельфии», который завершился победой «Юты» со счетом 3:2. Российский хоккеист поучаствовал во всех трех голах — на его счету одна забитая шайба и две результативные передачи. Активность Сергачева в этом матче не только принесла его клубу победу, но и пополнила копилку фонда на 294 000 рублей.

В марте российский хоккеист может превзойти февральский результат. В текущем месяце у него уже пять результативных действий, которые принесли в копилку 490 000 рублей. До конца месяца «Юта» проведет еще шесть матчей, поэтому у Сергачева будет возможность увеличить эту сумму.

Ранее фонд «Пари и побеждай» совместно с Михаилом Сергачевым уже помогли детской спортивной школе в Наровчате, школе-интернате «Эверест» в Екатеринбурге, модернизировали баскетбольную площадку в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске и реконструировали зал спортивной школы в городе Лихославле.

Если вы хотите, чтобы в вашем городе модернизировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполняйте заявку на сайте проекта.