PARI: «Урал» — фаворит в матче первого тура с ярославским «Шинником»

19 июля в рамках первого тура Лиги PARI ярославский «Шинник» примет в гостях екатеринбургский «Урал». Матч начнется в 16:30 по московскому времени на домашнем стадионе ярославской команды. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и проанализировали ставки на игру.

Букмекеры считают, что у «Урала» чуть больше шансов победить. Коэффициент на успех команды из Екатеринбурга составляет 2.13, что соответствует примерно 47% вероятности. Ничью в матче можно взять за 3.30 (чуть больше 30%). А вот вероятность победы «Шинника» аналитики PARI оценивают в 3.55 (28%).

Клиенты PARI уверены в победе «Урала». На команду из Екатеринбурга приходится 85% от общего объема ставок на исход матча. На успех ярославской команды сделано 8%, еще почти 7% — на ничью.

Букмекеры уверены, что в матче будут голы. Ставку на ТБ 1,5 можно взять за 1.48. Вероятность того, что в матче будет не менее трех голов, котируется за 2.30. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Обратный исход доступен за 1.78.

Последние пять матчей между «Шинником» и «Уралом» заканчивались минимум с двумя забитыми голами. В прошлом сезоне они впервые встретились после долгого перерыва. В двух встречах команда из Екатеринбурга победила со счетом 2:1 и 0:2.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет. Коэффициент на ничью 1:1 составляет 7.00. Победу «Шинника» 1:0 можно взять за 9.00, а ставка на минимальную победу «Урала» доступна за 6.50.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/26 турнира будет проходить под названием Лига PARI.