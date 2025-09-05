PARI: Синнер разгромит Оже-Альяссима в полуфинале US Open

6 сентября Янник Синнер встретится с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале US Open. Игра пройдет на корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке, начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на матч.

Аналитики PARI практически не сомневаются в успех Янника Синнера. Ставки на победу итальянца принимаются по коэффициенту 1.03, что соответствует 94% вероятности. Поставить на успех Феликса Оже-Альяссима можно за 16.00. Вероятность выхода канадца в финал составляет около 6%.

Клиенты PARI уверены в победе фаворита. 87% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех Синнера.

Букмекеры ожидают, что соперники сыграют по меньшей мере 31 гейм. Поставить на тотал больше 30.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 30.5 — с коэффициентом 1.95. Один из игроков поставил 250 000 рублей на то, что в матче будет сыграно максимум 33 гейма. Ставка была принята с коэффициентом 1.85.

Аналитики считают, что Синнер не отдаст Оже-Альяссиму ни одной партии. Поставить на победу итальянца в трех сетах можно с коэффициентом 1.48. Всего три недели назад Янник Синнер буквально разгромил канадца на Цинциннати Мастерс — Феликс сумел забрать всего два гейма, проиграв со счетом 6:0, 6:2.

В целом итальянец очень уверенно выступает на нью-йоркских кортах, победив Вита Коприву (6:1, 6:1, 6:2), Алексея Попырина (6:3, 6:2, 6:2), Дениса Шаповалова (5:7, 6:4, 6:3, 6:3), Александра Бублика (6:1, 6:1, 6:1) и Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2).

Феликс Оже-Альяссим второй раз в карьере дошел до полуфинала на US Open. Ранее он обыграл Билли Харриса (6:4, 7:6(8), 6:4), Романа Сафиуллина (6:1, 7:6(4), 7:6(5)), Александра Зверева (4:6, 7:6(7), 6:4, 6:4), Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:4) и Алекса Де Минаура (4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4)).