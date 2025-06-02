Клиент PARI поставил больше 5 000 000 рублей на Синнера в матче с Рублевым

2 мая Янник Синнер сыграет с Андреем Рублевым в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч пройдет на корте комплекса Roland Garros, начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают Янника Синнера безусловным фаворитом. Поставить на победу первой ракетки мира можно с коэффициентом 1.07, что соответствует 90% вероятности. Заключить пари на успех Андрея Рублева можно за 9.00. Вероятность его победы составляет около 10%.

Практически все клиенты PARI также ставят на победу итальянца. 94% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех фаворита. Один из игроков поставил на Синнера 5 424 144 рублей с форой (-1.5) по сетам в составе экспресса из четырех матчей Ролан Гаррос. В его купон также вошли аналогичные ставки на Александра Зверева, Джека Дрейпера и Новака Джоковича. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.42, в случае успеха выплата клиенту составит 13 126 428 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 30 геймов. Поставить на тотал больше 29.5 можно по коэффициенту 1.67, а на тотал меньше 29.5 — по коэффициенту 2.07. При этом букмекеры считают, что Синнер запишет на свой счет как минимум 19 геймов. Индивидуальный тотал итальянца больше 18.5 котируется за 1.46.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Янника в трех сетах. Поставить на этот исход можно по коэффициенту 1.55. Если же Синнер победит со счетом 3:1, сыграет ставка за 3.80. Вероятность того, что Рублев выиграет хотя бы один сет, оценивается коэффициентом 2.35.

Пока что итальянец не встретил особого сопротивления в текущем розыгрыше Ролан Гаррос. В предыдущих раундах он не отдал ни одного сета, уверенно разобравшись с Артуром Риндеркнешом (6:4, 6:3, 7:5), Ришаром Гаске (6:3, 6:0, 6:4) и Иржи Легечкой (6:0, 6:1, 6:2).

Что же касается Андрея Рублева, то он обыграл Ллойда Харриса (6:4, 4:6, 6:3, 6:1) и Адама Уолтона (7:6(1), 6:1, 7:6(5)). В третьем раунде россиянин должен был встретиться с Артуром Фисом, однако француз снялся с матча из-за травмы позвоночника.

Янник Синнер считается главным конкурентом Карлоса Алькараса в борьбе за Кубок мушкетеров. Ставки на победу итальянца в текущем турнире принимаются по коэффициенту 2.75. Для сравнения, аналогичную ставку на Рублева можно сделать за 200.00 — россиянин еще ни разу не доходил дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема. Алькарас же считается главным фаворитом с коэффициентом 1.85.