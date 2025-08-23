Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура

24 августа в шестом туре Лиги PARI «СКА Хабаровск» примет в гостях «Спартак» из Костромы. Матч начнется в 10:00 по московскому времени на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и ставки на игру.

Аналитики PARI считают , что «СКА Хабаровск» имеет преимущество в матче со «Спартаком». Коэффициент на победу хозяев составляет 2,05, что соответствует 45% вероятности. Ничья доступна по ставке 3,15 (почти 30%). Победу «Спартака» можно взять за 3,65 (почти 25%).

Клиенты PARI отдают предпочтение команде с Дальнего Востока. На победу «СКА Хабаровск» приходится почти 66% от общего объема ставок на исход встречи. На успех «Спартака» из Костромы приходится почти 30% и около 4% — на ничейный исход встречи.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится без забитых голов, но счет на табло будет минимальным. Взять ставку на ТБ (1,5) можно по коэффициенту 1,45. ТБ (2,5) доступна за 2,40, а обратный исход за 1,50. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2,10. Обратный исход можно взять за 1,65.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет встречи. Поставить на минимальную победу «СКА Хабаровск» 1:0 можно за 6,00. Безголевая ничья 0:0 также оценивается в 6,00. Результативная ничья 1:1 доступна за 6,50. Коэффициент на победу «Спартака» 1:0 составляет 8,50. Победу «СКА Хабаровск» со счетом 2:0 можно взять за 9,00.

Новый сезон Лиги PARI обе команды начали уверенно. «СКА Хабаровск» имеет в активе две победы, две ничьи, одно поражение и идёт на шестом месте в турнирной таблице с восемью очками. «Спартак» выступает чуть лучше и занимает четвертую строчку с десятью очками. У команды из Костромы три победы, одна ничья и одно поражение в пяти турах.