Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 августа 10:47ГлавнаяНовости

Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура

Пока соперники идут в топ-6
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

24 августа в шестом туре Лиги PARI «СКА Хабаровск» примет в гостях «Спартак» из Костромы. Матч начнется в 10:00 по московскому времени на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и ставки на игру.

Аналитики PARI считают, что «СКА Хабаровск» имеет преимущество в матче со «Спартаком». Коэффициент на победу хозяев составляет 2,05, что соответствует 45% вероятности. Ничья доступна по ставке 3,15 (почти 30%). Победу «Спартака» можно взять за 3,65 (почти 25%).  

Клиенты PARI отдают предпочтение команде с Дальнего Востока. На победу «СКА Хабаровск» приходится почти 66% от общего объема ставок на исход встречи. На успех «Спартака» из Костромы приходится почти 30% и около 4% — на ничейный исход встречи.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится без забитых голов, но счет на табло будет минимальным. Взять ставку на ТБ (1,5) можно по коэффициенту 1,45. ТБ (2,5) доступна за 2,40, а обратный исход за 1,50. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2,10. Обратный исход можно взять за 1,65

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет встречи. Поставить на минимальную победу «СКА Хабаровск» 1:0 можно за 6,00. Безголевая ничья 0:0 также оценивается в 6,00. Результативная ничья 1:1 доступна за 6,50. Коэффициент на победу «Спартака» 1:0 составляет 8,50. Победу «СКА Хабаровск» со счетом 2:0 можно взять за 9,00.

Новый сезон Лиги PARI обе команды начали уверенно. «СКА Хабаровск» имеет в активе две победы, две ничьи, одно поражение и идёт на шестом месте в турнирной таблице с восемью очками. «Спартак» выступает чуть лучше и занимает четвертую строчку с десятью очками. У команды из Костромы три победы, одна ничья и одно поражение в пяти турах.

В начале июля Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир будет проходить под названием Лига PARI. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура
Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ
Новости
«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI
«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI
Новости
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году
Новости
Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А
Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А
Новости
PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025
PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025
Новости
Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI
Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI
Новости
Пользователи PARI верят в победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ
Пользователи PARI верят в победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ
Новости
«РБ Спорт» стал информационным партнером кипрского «Ариса»
«РБ Спорт» стал информационным партнером кипрского «Ариса»
Новости

Новое

Читать все новости