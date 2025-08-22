Гол Смолова принес пользователям BetBoom 1 000 000 фрибетов

В среду-четверг состоялись матчи 1/128 финала самого массового профессионального футбольного турнира в стране - Кубка России. Среди 28 игр стадии повышенное внимание болельщиков привлекла встреча курского «Авангарда» против столичного Broke Boys. И дело не только в популярности медиафутбольной команды у молодежи. Дополнительно интерес к игре подогрело участие в ней бывшего нападающего сборной страны, чемпиона России в составе «Краснодара» Федора Смолова.

35-летний форвард анонсировал свое участие в матче в эфире шоу «Smol FM» , которое сам и ведет. И слово сдержал. В Орле Федор вышел на поле в стартовом составе.

Игра сложилась непросто для «Броуков» - москвичам пришлось отыгрываться после пропущенного мяча на седьмой минуте. И именно Смолов сравнял счет в матче. Этот гол стал 157-м для Федора на профессиональном уровне и позволил вплотную приблизиться в «Клубе 100» к Андрею Аршавину (у легенды «Зенита» на один точный удар больше). На 73-й минуте Broke Boys забили второй гол и довели дело до победы.

По случаю официального дебюта своего амбассадора в медиафутбольной команде БК BetBoom запустила акцию «Миллион за гол» среди своих клиентов. В ее рамках компания разыгрывала 50 фрибетов по 5 000 рублей, но каждый забитый мяч Федора увеличивал призовой фонд на 1 000 000 фрибетов! Благодаря голу Смолова BetBoom разыграет 1 250 000 фрибетов.

После матча герой дня не скрывал своей радости возвращением в серьезную игру.

«Эмоции положительные, потому что удалось победить и забить, - отметил Смолов. - А значит, не зря затевалось мероприятие. Благодарен партнерам по команде за то, что тепло приняли. Было очень комфортно. Также спасибо Райзену и Диме Егорову за предложение. И спасибо Кузнецову за доверие!»

Спросили у Федора и о возобновившейся гонке за Аршавиным в заочном бомбардирском споре.

«На самом деле мотивация была простая – забить, так как голы идут в зачет [«Клуба 100 бомбардиров»]. Я узнал это как раз от Димы Егорова, когда он мне предложил сыграть за «Броуков», - сообщил Смолов.

Нападающий не исключил, что история с Broke Boys будет иметь продолжение. В третьем раунде национального Кубка медиафутбольная команда сыграет с «Леон-Сатурном» из Раменского.