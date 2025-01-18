Клиенты PARI прогнозируют уверенную победу Соболенко над Андреевой

19 января Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой в рамках четвертого раунда Australian Open. Спортсменки встретятся на корте комплекса «Мельбурн-Парк», начало матча запланировано на 03:35 по московскому времени, но может измениться. Букмекерская компания PARI оценила шансы россиянки против второй ракетки мира и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI сомневаются, что Андреева сможет что-либо противопоставить белорусской спортсменке, которая не уступает на харде уже десять матчей подряд. Арина Соболенко считается фавориткой с коэффициентом 1.28, что соответствует 75% вероятности. Заключить пари на успех Мирры Андреевой можно за 3.70, вероятность ее триумфа составляет примерно 25%.

Клиенты PARI также уверены в успехе фаворитки. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Соболенко.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют как минимум 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.00.

При этом ожидается, что Соболенко запишет на свой счет как минимум 12 геймов. Индивидуальный тотал белорусской спортсменки больше 11.5 котируется за 1.13. Такую же ставку на ее соперницу можно сделать за 2.20.

Если говорить о ставках на точный счет по сетам, то самым вероятным исходом встречи считается победа Соболенко 2:0. Поставить на этот результат можно за 1.78. Вероятность триумфа Арины в трех сетах оценивается коэффициентом 3.95. Заключить пари на успех Андреевой в двух сетах можно по котировке 6.30, на победу Мирры в трех сетах — за 7.40.

Арина Соболенко играла против Мирры Андреевой трижды в официальных матчах. Два года подряд белорусская спортсменка побеждала россиянку в Мадриде, но в 2024 году Мирре удалось сенсационно победить Арину в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В последний раз спортсменки встречались в полуфинале турнира в Брисбене, который также проходил на хардовом покрытии. В этом матче белоруска победила со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко выиграла Australian Open в двух прошлых сезонах. Если ей удастся победить на текущем турнире, она станет на шаг ближе к рекорду легендарной Маргарет Корт, которая выигрывала на мельбурнских кортах семь лет подряд — с 1960 по 1966 год. С тех пор ни одной женщине не удавалось победить на Australian Open больше трех раз кряду.