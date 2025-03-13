PARI: Соболенко обыграет Самсонову в четвертьфинале Indian Wells Masters

14 марта Арина Соболенко встретится с Людмилой Самсоновой в 1/4 финала турнира Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден», ее начало запланировано на 03:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.18, что соответствует 80% вероятности. Заключить пари на успех Людмилы Самсоновой можно за 4.15. Вероятность ее триумфа составляет примерно 20%.

Практически все клиенты PARI согласны с раскладами букмекеров. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Соболенко.

По оценкам аналитиков, фаворитке понадобится всего два сета, чтобы пробиться в полуфинал. Поставить на победу белоруски со счетом 2:0 можно с коэффициентом 1.57. Если же Соболенко выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.15. Победа россиянки в двух сетах котируется за 8.50, а с коэффициентом 9.00 можно поставить на ее успех со счетом 2:1.

При этом аналитики ожидают, что соперницы сыграют минимум 20 геймов. Поставить на тотал больше 19.5 можно по коэффициенту 1.87, на тотал меньше 19.5 — по коэффициенту 1.93.

В линии PARI есть множество других интересных ставок на предстоящую встречу. Например, по коэффициенту 15.00 можно заключить пари на то, что одна из соперниц откажется от продолжения матча из-за травмы.

Соболенко встречалась с Самсоновой четыре раза, уступив россиянке в двух матчах. Три первых встречи получились крайне затяжными и напряженными, однако в последний раз белоруске удалось победить за два сета со счетом 6:3, 6:2.

Арина Соболенко считается фавориткой Indian Wells Masters. В 2023 году она была близка к победе на этом турнире, однако уступила Елене Рыбакиной в финальном матче. Если она сможет добиться успеха в этом году, сыграет пари за 2.83. Для сравнения, аналогичная ставка на Людмилу Самсонову котируется за 44.00 — на данный момент она считается главным аутсайдером турнира.