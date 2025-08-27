Клиент PARI поставил более 700 000 рублей на «Краснодар» против «Сочи»

27 августа в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу «Сочи» примет на своем поле «Краснодар». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.60, что соответствует примерно 62% вероятности. Триумф «Сочи» котируется за 5.60 (около 16%). Ничья оценивается в 4.40 (примерно 22%). Последний раз команды встречались 10 дней назад в рамках РПЛ. Тогда «Краснодар» разгромил соперников со счётом 5:1.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Краснодара» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.83. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.00. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.88.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 742 880 рублей на победу «Краснодара» в основное время за 1.58.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: победа «Краснодара» 1:0 и 2:0. Оба они котируются за 7.50. Результативная ничья 1:1 и успех «быков» 2:1 оцениваются в 8.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

После первых туров в Кубке России «Краснодар» идёт на втором месте в группе B, имея на счету победу со счетом 4:0 над «Динамо») и поражение 1:2 от «Крыльев Советов». «Быки» являются главными претендентами на первое место в группе. Если «Краснодар» возглавит квартет B, сыграет ставка за 1.87.

«Сочи» начал свой путь в Кубке с поражения 2:3 от «Динамо» и победы в серии послематчевых пенальти над «Крыльями Советов» (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти). Команда идёт на последнем месте в группе. Из-за слабого старта вероятность команды Роберта Морено занять одно из двух первых мест в квартете B оценивается коэффициентом 5.70.