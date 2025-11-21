Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Спартаком» в 16-м туре РПЛ

22 ноября в одном из центральных матчей 16-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» примет ЦСКА. Столичное дерби пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и стартует в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на субботнюю игру.

В преддверии игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Спартаку». Сделать ставку на победу красно-белых можно по коэффициенту 2.15, что соответствует примерно 44% вероятности. Котировки на успех ЦСКА составляют 3.30 (приблизительно 29%). Ничья в линии PARI идет за 3.55 (около 27%).

Клиенты PARI считают фаворитом дерби ЦСКА. На победу гостей приходится чуть более 53% от всего оборота ставок на три вероятных исхода встречи. Еще около 38% от всего оборота пари сделано в пользу успеха хозяев, а 9% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито от двух до трех мячей. Тотал установлен на отметке 2.5 со значением 1.90 на «больше» и 1.90 на «меньше». Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.70. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.10.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Из игроков с наибольшей вероятности отличатся футболисты группы атаки «Спартака» Манфред Угальде (2.80), Ливай Гарсия (3.30) и Эсекьель Барко (3.50). Главный претендент на гол в составе ЦСКА форвард Тамерлан Мусаев (3.80).

Самая крупная ставка среди игроков на столичное дерби — 100 000 рублей. Один из клиентов пари собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на то, что команда Фабио Челестини не проиграет, за 1.70. Общий коэффициент экспресса — 2.30.

Перед матчем на «Лукойл Арене» ЦСКА делит первое место с «Краснодаром» в турнирной таблице РПЛ: в активе обоих клубов по 33 очка. «Спартак» идет шестым с 25 баллами. Спрогнозировать чемпионство ЦСКА (первое с 2016 года) в линии PARI можно за 4.50. Выше оцениваются только шансы «Зенита» (2.15). «Спартак», по оценкам аналитиков PARI, пятый претендент на золото (20.00).

Дерби ЦСКА и «Спартака» в первом круге завершилось победой красно-синих со счетом 3:2. За ноябрьскую паузу на матчи сборных «Спартак» пережил смену тренера. Вместо серба Деяна Станковича команду на игру выведет россиянин Вадим Романов, назначенный в статусе исполняющего обязанности.