Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 июля 11:49ГлавнаяНовости

Спартак - Динамо Махачкала: дата и время, прямая трансляция матча открытия РПЛ

Неудобный соперник для красно-белых
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Спартака"
Источник: официальный сайт "Спартака"

В субботу, 19 июля, пройдут три матча чемпионата России по футболу. В заключительной игре дня московский «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы.

Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. 

«Динамо» - неудобный соперник для москвичей. Из четырех предыдущих встреч с этим соперником спартаковцы проиграли половину и только раз выиграли. 

Тем не менее эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам. В БК PARI коэффициент на победу фаворита составляет 1.44, а на его соперника - 8.50. Ничья в конторе котируется за 4.30. 

В прямом эфире противостояние в Тушино покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатно посмотреть игру онлайн можно  также на платформах беттингового партнера РПЛ - Winline.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы Winline

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои
Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои
Новости
Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России
Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Аналитика
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Аналитика
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
Новости
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Новости

Новое

Читать все новости