Спартак - Динамо Махачкала: дата и время, прямая трансляция матча открытия РПЛ

В субботу, 19 июля, пройдут три матча чемпионата России по футболу. В заключительной игре дня московский «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы.

Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

«Динамо» - неудобный соперник для москвичей. Из четырех предыдущих встреч с этим соперником спартаковцы проиграли половину и только раз выиграли.

Тем не менее эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам. В БК PARI коэффициент на победу фаворита составляет 1.44, а на его соперника - 8.50. Ничья в конторе котируется за 4.30.

В прямом эфире противостояние в Тушино покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатно посмотреть игру онлайн можно также на платформах беттингового партнера РПЛ - Winline.