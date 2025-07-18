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18 июля 20:51ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» в матче первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным
Руслан Ипполитов

19 июля «Спартак» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче первого тура РПЛ. Поединок пройдет в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех «Спартака» — 1.50, что соответствует примерно 64% вероятности. Поставить на то, что выиграют махачкалинцы, можно за 6.90 (около 14%). Ничья котируется за 4.30 (приблизительно 22%). 

Клиенты PARI уверены в успехе «Спартака». Около 96% от объема ставок на исход игры приходится на победу команды Деяна Станковича. 

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Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.90. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.90

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Спартак», и «Динамо», сыграет коэффициент 2.05. Обратный исход идет за 1.77. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.00.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа москвичей 1:0 или 2:0 за 7.00. На то, что первой отличится команда Деяна Станковича, можно поставить за 1.40. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Дагестана составляют 3.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Спартака» с котировкой 1.50

«Спартак» пока что укрепил состав только Антоном Заболотным, перешедшим из «Химок» на правах свободного агента. Вероятность того, что красно-белые станут чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 5.00. На то, что спартаковцы окажутся в числе двух сильнейших клубов, предлагают коэффициент 2.50.

У махачкалинцев пока нет новичков, а этим летом команду покинули Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев. На чемпионство «Динамо» дают коэффициент 1000.00, а на прямой вылет дагестанцев можно сделать ставку за 2.50.

В прошлом сезоне клубы играли между собой четыре раза. В РПЛ в первом круге была ничья 1:1, а во втором динамовцы победили в Москве 2:1. В Кубке России команды обменялись победами со счетом 1:0.

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