Мусаев: «Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол»: то, чего сейчас нет»

Партнерский проект
Порассуждал Мурад Олегович в том числе и о футбольной стилистике, которая ему близка.
– Вы в одном ряду с тренерами, которые выиграли РПЛ. Какое из имен предшественников наиболее отзывается в вас? Может быть это человек, которым вы восхищались? Который вас чему-то научил лично или заочно? Который вас вдохновлял?
– Если брать то, что больше всего отложилось, это, наверное, когда я был еще в школе – это «Спартак» Романцева, спартаковский футбол, как они плели эти кружева, забегания на углу штрафной. Это очень красивый был футбол, и мы с нетерпением ждали всех матчей той же Лиги чемпионов. Это круто было. Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол»: то, чего сейчас нет. Но в его исполнении это было на высочайшем уровне.
Я не был фанатом какой-то российской команды, тем более «Спартака», но даже со знаниями ребенка наблюдать за этим всегда было эстетическое удовольствие. Потом уже была другая эпоха: Газаев.…
– Конский футбол.
– Когда играли 3-5-2, да? Выиграли, помимо чемпионатов России, Кубок УЕФА, впервые.
Я, кстати, пришел работать тренером. Первый день был, конец мая, в тот день, когда армейцы играли финал. Я пришел на первую свою тренировку, а в этот вечер ЦСКА играл в финале и стал первым обладателем еврокубков. Поэтому Романцев, Газаев.
– Но они выглядят как антиподы.
– Мне больше симпатичен футбол Романцева.
– Как вы думаете, есть ли жизнь в современности у того спартаковского футбола? Может ли он существовать?
– Я думаю, да. Кажется, что может. Это было бы очень интересно.
– Вы сами думаете, как вот эти корни…
– Мне кажется, еще совсем недавно, в мой первый приход, краснодарский футбол был похож на то, что делал «Спартак» Романцева. Там чуть-чуть были другие принципы, когда Титов начинал на углу штрафной делать забегания, но это из одной истории было, и оно, конечно, имеет право на жизнь и, я думаю, может приносить результат.