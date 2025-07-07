Мусаев: «Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол»: то, чего сейчас нет»

Порассуждал Мурад Олегович в том числе и о футбольной стилистике, которая ему близка.

– Вы в одном ряду с тренерами, которые выиграли РПЛ. Какое из имен предшественников наиболее отзывается в вас? Может быть это человек, которым вы восхищались? Который вас чему-то научил лично или заочно? Который вас вдохновлял?

– Если брать то, что больше всего отложилось, это, наверное, когда я был еще в школе – это «Спартак» Романцева, спартаковский футбол, как они плели эти кружева, забегания на углу штрафной. Это очень красивый был футбол, и мы с нетерпением ждали всех матчей той же Лиги чемпионов. Это круто было. Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол»: то, чего сейчас нет. Но в его исполнении это было на высочайшем уровне.

Я не был фанатом какой-то российской команды, тем более «Спартака», но даже со знаниями ребенка наблюдать за этим всегда было эстетическое удовольствие. Потом уже была другая эпоха: Газаев.…

– Конский футбол.

– Когда играли 3-5-2, да? Выиграли, помимо чемпионатов России, Кубок УЕФА, впервые.

Я, кстати, пришел работать тренером. Первый день был, конец мая, в тот день, когда армейцы играли финал. Я пришел на первую свою тренировку, а в этот вечер ЦСКА играл в финале и стал первым обладателем еврокубков. Поэтому Романцев, Газаев.

– Но они выглядят как антиподы.

– Мне больше симпатичен футбол Романцева.

– Как вы думаете, есть ли жизнь в современности у того спартаковского футбола? Может ли он существовать?

– Я думаю, да. Кажется, что может. Это было бы очень интересно.

– Вы сами думаете, как вот эти корни…

– Мне кажется, еще совсем недавно, в мой первый приход, краснодарский футбол был похож на то, что делал «Спартак» Романцева. Там чуть-чуть были другие принципы, когда Титов начинал на углу штрафной делать забегания, но это из одной истории было, и оно, конечно, имеет право на жизнь и, я думаю, может приносить результат.