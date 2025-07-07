Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 июля 13:08ГлавнаяНовости

Мусаев: «Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол»: то, чего сейчас нет»

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое выходит при поддержке БЕТСИТИ
Руслан Ипполитов
Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»
Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»

Порассуждал Мурад Олегович в том числе и о футбольной стилистике, которая ему близка.

– Вы в одном ряду с тренерами, которые выиграли РПЛ. Какое из имен предшественников наиболее отзывается в вас? Может быть это человек, которым вы восхищались? Который вас чему-то научил лично или заочно? Который вас вдохновлял?

– Если брать то, что больше всего отложилось, это, наверное, когда я был еще в школе – это «Спартак» Романцева, спартаковский футбол, как они плели эти кружева, забегания на углу штрафной. Это очень красивый был футбол, и мы с нетерпением ждали всех матчей той же Лиги чемпионов. Это круто было. Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол»: то, чего сейчас нет. Но в его исполнении это было на высочайшем уровне.

Я не был фанатом какой-то российской команды, тем более «Спартака», но даже со знаниями ребенка наблюдать за этим всегда было эстетическое удовольствие. Потом уже была другая эпоха: Газаев.…

– Конский футбол.

– Когда играли 3-5-2, да? Выиграли, помимо чемпионатов России, Кубок УЕФА, впервые.

Я, кстати, пришел работать тренером. Первый день был, конец мая, в тот день, когда армейцы играли финал. Я пришел на первую свою тренировку, а в этот вечер ЦСКА играл в финале и стал первым обладателем еврокубков. Поэтому Романцев, Газаев.

– Но они выглядят как антиподы.

– Мне больше симпатичен футбол Романцева.

– Как вы думаете, есть ли жизнь в современности у того спартаковского футбола? Может ли он существовать?

– Я думаю, да. Кажется, что может. Это было бы очень интересно.

– Вы сами думаете, как вот эти корни…

– Мне кажется, еще совсем недавно, в мой первый приход, краснодарский футбол был похож на то, что делал «Спартак» Романцева. Там чуть-чуть были другие принципы, когда Титов начинал на углу штрафной делать забегания, но это из одной истории было, и оно, конечно, имеет право на жизнь и, я думаю, может приносить результат.

photo_2025-07-07_13-04-11.jpg

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Новости
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Новости
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Новости
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
Новости

Новое

Читать все новости