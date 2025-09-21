Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ

21 сентября «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках девятого тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Спартака» принимаются по коэффициенту 1.40, что соответствует 69% вероятности. Поставить на успех «Крыльев» можно за 8.50, если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 4.70. Вероятности этих исходов составляют примерно 11% и 20%.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе москвичей. Около 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Спартака». Красно-белые выиграли четырех из пяти последних матчей с самарцами.

Аналитики склоняются к тому, что предстоящий матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.10. При этом букмекеры не исключают, что забьет только «Спартак», и предлагают поставить на это за 2.25. Если же команды обменяются голами, сыграет ставка за 2.02.

Наиболее вероятным результатом встречи считается победа хозяев со счетом 2:0. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 6.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 178 400 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу красно-белых с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

«Спартак» победил только в двух из минувших пяти туров РПЛ, обыграв «Рубин» (2:0) и «Сочи» (2:1). При этом красно-белые проиграли «Локомотиву» (2:4), а также поделили очки с «Зенитом» (2:2) и московским «Динамо» (2:2). Кроме того, на неделе команда Станковича проиграла в Кубке России «Ростову» (1:2). Букмекеры сомневаются в чемпионских амбициях команды — ставки на победу «Спартака» в текущем сезоне принимаются по коэффициенту 11.00.

«Крылья Советов» в последних пяти турах отметились лишь победой над «Сочи» (2:0). При этом самарцы уступили «Ахмату» (1:3) и «Краснодару» (0:6), а также сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (2:2). Шанс того, что команда сумеет завоевать чемпионский титул, оценивается коэффициентом 500.00. При этом аналитики считают, что самарцы смогут избежать прямого вылета. На то, что команда Магомеда Адиева окажется в числе двух главных неудачников сезона, предлагают котировку 13.00.