Спартак - Крылья Советов, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Встречи между этими командами традиционно проходят результативно. Последняя нулевая ничья у них случилась еще 15 лет назад. В последних семи очных матчах соперников забивалось не менее двух голов. При этом четыре официальных матча подряд в Москве завершались крупными победами хозяев поля - 5:2, 3:0, 3:0, 4:1.

«Крылья» Магомеда Адиева тоже редко играют в обороне на ноль - всего два матча из 10 предыдущих. Зато игр с обменом голами на этом отрезке у них набралось семь.

«Спартаку» с таким подбором исполнителей в группе атаки по умолчанию полагается много забивать. Так что ждем от воскресного противоборства живой, обоюдоострой игры. И, конечно же, голов. Наш прогноз: тотал больше 2.5.