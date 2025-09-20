Ведомости
Спартак - Крылья Советов, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Голы в Тушино должны быть
Валентин Васильев

История встреч «Спартака» и «Крыльев Советов» полна увлекательных сюжетов и неожиданных развязок. Очередной раунд противостояния старых знакомых пройдет в воскресенье в столичном Тушино. Легальные букмекеры представили линии на игру - изучаем.

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

21.09.2025, Dc

14:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.37

Х - 4.80

П2 - 8.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»831919246-92
«Крылья Советов»19198392-246

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

08.09.2025«Спартак»

5:0

«Витебск»

Товарищеский матч

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

FONBET  Кубок России

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После восьми туров самарцы идут в таблице вровень со «Спартаком». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Встречи между этими командами традиционно проходят результативно. Последняя нулевая ничья у них случилась еще 15 лет назад. В последних семи очных матчах соперников забивалось не менее двух голов.  При этом четыре официальных матча подряд в Москве завершались крупными победами хозяев поля - 5:2, 3:0, 3:0, 4:1.

«Крылья» Магомеда Адиева тоже редко играют в обороне на ноль - всего два матча из 10 предыдущих. Зато игр с обменом голами на этом отрезке у них набралось семь. 

«Спартаку» с таким подбором исполнителей в группе атаки по умолчанию полагается много забивать. Так что ждем от воскресного противоборства живой, обоюдоострой игры. И, конечно же, голов. Наш прогноз: тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В прямом эфире встречу в Тушино покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Зорин (травма)

«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Крылья Советов»:

Позиция«Спартак»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь98. Максименко30. ПесьяковВратарь
Защитник97. Денисов4. СолдатенковЗащитник
Защитник6. Бабич47. БожинЗащитник
Защитник68. Литвинов23. ЧерновЗащитник
Защитник2. Рябчук15. РассказовПолузащитник
Полузащитник18. Умяров2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник 5. Барко22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник10. Маркиньос29. СуторминПолузащитник
Полузащитник83. Фернандеш9. ХубуловПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда11. РахмановичПолузащитник
Нападающий9. Угальде73. ШитовНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел компании FONBET оценил вероятность успеха красно-белых котировкой 1.37. Два других исхода бигмаркета выглядят гораздо интереснее. Ничья котируется за 4.80, а виктория самарцев - за 8.50.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» - «Крылья Советов»?

Разница в котировках говорит о фаворитском статусе столичного клуба. Даже ничью в Москве трейдеры находят маловероятной.

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Крылья Советов»?

На маркете точного счета самый скромный коэффициент - 6.50 - присвоен варианту 2:0. Это и есть наиболее вероятный исход матча, по расчетам аналитиков.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Крылья Советов»?

Все трансляции РПЛ бесплатно и легально размещает на своей платформе беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Крылья Советов»?

Билеты стоимостью от 250 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

При проходе турникетов придется предъявить паспорт болельщика.

