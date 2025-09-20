Спартак - Крылья Советов, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
История встреч «Спартака» и «Крыльев Советов» полна увлекательных сюжетов и неожиданных развязок. Очередной раунд противостояния старых знакомых пройдет в воскресенье в столичном Тушино. Легальные букмекеры представили линии на игру - изучаем.
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|83
|19
|19
|246-92
|«Крылья Советов»
|19
|19
|83
|92-246
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|08.09.2025
|«Спартак»
5:0
«Витебск»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
После восьми туров самарцы идут в таблице вровень со «Спартаком».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
Встречи между этими командами традиционно проходят результативно. Последняя нулевая ничья у них случилась еще 15 лет назад. В последних семи очных матчах соперников забивалось не менее двух голов. При этом четыре официальных матча подряд в Москве завершались крупными победами хозяев поля - 5:2, 3:0, 3:0, 4:1.
«Крылья» Магомеда Адиева тоже редко играют в обороне на ноль - всего два матча из 10 предыдущих. Зато игр с обменом голами на этом отрезке у них набралось семь.
«Спартаку» с таким подбором исполнителей в группе атаки по умолчанию полагается много забивать. Так что ждем от воскресного противоборства живой, обоюдоострой игры. И, конечно же, голов. Наш прогноз: тотал больше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире встречу в Тушино покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Зорин (травма)
«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|15. Рассказов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|29. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|9. Хубулов
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|73. Шитов
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Аналитический отдел компании FONBET оценил вероятность успеха красно-белых котировкой 1.37. Два других исхода бигмаркета выглядят гораздо интереснее. Ничья котируется за 4.80, а виктория самарцев - за 8.50.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Получить до 15 000 рублей от FONBET
Разница в котировках говорит о фаворитском статусе столичного клуба. Даже ничью в Москве трейдеры находят маловероятной.
На маркете точного счета самый скромный коэффициент - 6.50 - присвоен варианту 2:0. Это и есть наиболее вероятный исход матча, по расчетам аналитиков.
Все трансляции РПЛ бесплатно и легально размещает на своей платформе беттинговый партнер РПЛ.
Билеты стоимостью от 250 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба.
При проходе турникетов придется предъявить паспорт болельщика.