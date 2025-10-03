Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 октября 9:02ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Спартак» в матче КХЛ против СКА

На победу гостей приходится всего 15% ставок
Валентин Васильев

3 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» и СКА. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу спартаковцев в основное время можно поставить за 2.30. Это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех СКА по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 33%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 24%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.77. На итоговый успех петербуржцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.05.

Клиенты PARI верят в успех «Спартака». На победу красно-белых приходится около 78% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 15% сделано на СКА, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 81% на 19% в пользу москвичей. 

«Спартак» выиграл четыре из десяти матчей на старте сезона и идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. В своем последнем матче команда Алексея Жамнова победила «Трактор» 6:3. Букмекеры оценивают шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 20.00. На то, что спартаковцы станут лучшими в Западной конференции, предлагают заключить пари за 8.00.

У СКА пять побед в десяти играх и пятая строчка в турнирной таблице Запада. Команда Игоря Ларионова проиграла два последних матча, оба — нижегородскому «Торпедо» (2:5, 2:3 ОТ). Поставить на чемпионство петербуржцев можно за 19.00. На то, что «армейцы» из Санкт-Петербурга станут первыми на Западе, предлагают котировку 8.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI считают, что «Авангард» победит «Локомотив» в дуэли лидеров Запада и Востока КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Авангард» победит «Локомотив» в дуэли лидеров Запада и Востока КХЛ
Новости
Клиент PARI выиграл почти 17 000 000 рублей с двух экспрессов на матчи ЛЧ
Клиент PARI выиграл почти 17 000 000 рублей с двух экспрессов на матчи ЛЧ
Новости
Москва примет «Спорт Бизнес Конгресс» - 2025
Москва примет «Спорт Бизнес Конгресс» - 2025
Новости
Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Фейеноорда» и «Астон Виллы» во втором туре Лиги Европы
Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Фейеноорда» и «Астон Виллы» во втором туре Лиги Европы
Новости
Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Новости
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Новости
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
Новости
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Новости
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Новости

Новое