Клиенты PARI ставят на «Спартак» в матче КХЛ против СКА

3 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» и СКА. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу спартаковцев в основное время можно поставить за 2.30. Это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех СКА по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 33%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 24%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.77. На итоговый успех петербуржцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.05.

Клиенты PARI верят в успех «Спартака». На победу красно-белых приходится около 78% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 15% сделано на СКА, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 81% на 19% в пользу москвичей.

«Спартак» выиграл четыре из десяти матчей на старте сезона и идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. В своем последнем матче команда Алексея Жамнова победила «Трактор» 6:3. Букмекеры оценивают шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 20.00. На то, что спартаковцы станут лучшими в Западной конференции, предлагают заключить пари за 8.00.

У СКА пять побед в десяти играх и пятая строчка в турнирной таблице Запада. Команда Игоря Ларионова проиграла два последних матча, оба — нижегородскому «Торпедо» (2:5, 2:3 ОТ). Поставить на чемпионство петербуржцев можно за 19.00. На то, что «армейцы» из Санкт-Петербурга станут первыми на Западе, предлагают котировку 8.00.