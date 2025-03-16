Клиенты PARI прогнозируют победу «Зенита» над «Спартаком» в 21-м туре РПЛ

16 марта в главном матче 21-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» примет «Зенит». Дерби двух столиц состоится на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, отдавая минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» можно сделать ставку по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Котировки на триумф «Зенита» составляют 3.00 (около 32%). Ничья в линии PARI идет за 3.25 (около 29%).

Клиенты PARI считают фаворитами гостей. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи 83% приходится на победу «Зенита», еще 12% сделано на триумф «Спартака», а 5% — на ничью.

Эксперты не ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Деяна Станковича и Сергея Семака порадуют зрителей максимум двумя мячами. Ставки на тотал меньше 2.5 по голам принимаются по коэффициенту 1.75. Если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.10. Вероятность обмена голами котируется за 1.83. Противоположный вариант доступен за 1.97.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — ничья 1:1 за 6.50. Спрогнозировать победу «Спартака» 1:0 можно по коэффициенту 8.50, аналогичная ставка на «Зенит» доступна за 9.00. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.50. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.90. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч в Москве — 100 000 рублей на «Спартак» с нулевой форой по коэффициенту 1.93.

По итогам 20 туров «Зенит» набрал 43 очка и делит лидерство в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром». «Спартак» располагается на третьей строчке с 40 баллами. Красно-белые не побеждали «Зенит» в чемпионате России с ноября 2017 года. Баланс встреч за это время — семь побед «Зенита» и шесть ничьих при разнице мячей 23:9 в пользу петербуржцев.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в сезоне РПЛ-2024/25. Ставки на седьмое подряд чемпионство «Зенита» принимаются по коэффициенту 1.80. Аналогичные котировки на «Спартак» составляют 4.50. Если же титул впервые в истории возьмет «Краснодар», сыграет ставка за 3.70.