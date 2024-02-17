Клиенты PARI ставят на «Спартак» против «Ак Барса» в КХЛ

17 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» примет «Ак Барс» из Казани. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают фаворитом хозяев площадки. На победу «Спартака» в основное время можно поставить за 2.35. Это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех «Ак Барса» по итогам трех периодов составляет 2.90 (около 34%). Вероятность ничейного исхода котируется за 3.90 (приблизительно 25%).

Котировки на победу «Спартака» с учетом возможных овертайма и серии буллитов составляют 1.75. На итоговый успех казанского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2.10.

Клиенты PARI тоже склоняются к тому, что матч завершится победой хозяев. На триумф команды Алексея Жамнова приходится 58% от общего объема ставок на исход встречи в основное время. Еще 33% от всего оборота пари распределились в пользу казанцев и 9% сделано на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог также зафиксировано преимущество красно-белых — соотношение 72% на 28% в пользу москвичей.

По оценкам аналитиков PARI, соперники забросят на двоих около шести шайб. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.20. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.67. Взять победу красно-белых с нулевой форой можно с коэффициентом 1.73. Аналогичная котировка на «Ак Барс» составляет 2.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей «Спартак» с форой (0) по коэффициенту 1.90.

Перед сегодняшним матчем «Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 84 очка в 64 матчах. Москвичи выиграли четыре из пяти последних встреч, а перед игрой с казанцами уступили «Северстали» на выезде (2:4).

«Ак Барс» набрал 78 очков в 63 играх, команда идет четвертой в Восточной конференции. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли три из пяти последних встреч. К матчу со «Спартаком» казанцы подходят с двумя победами подряд: над «Нефтехимиком» (3:0) и «Металлургом» (2:1).

В сезоне 2023/2024 команды встречались один раз. 21 января в Казани основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались хозяева льда.