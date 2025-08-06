Ставка на «Рубин» в матче с «Сочи» принесла клиенту PARI почти 6 000 000 рублей

2–4 августа состоялись матчи третьего тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

«Локомотив» продолжил свое победное шествие в российском чемпионате, обыграв «Пари НН» со счетом 3:2. Благодаря очередному успеху «железнодорожники» закрепились на первом месте. Сейчас это единственная команда РПЛ с девятью очками в активе.

На втором месте разместились «Крылья Советов» с семью очками. В субботу самарцы показали отличную игру против «Ростова», разгромив желто-синих на выезде со счетом 4:1.

Замыкает тройку лидеров «Балтика», которая одержала уже две победы в РПЛ. В прошедшие выходные калининградская команда обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.

«Краснодар», проигравший в прошлом туре, осторожно провел домашний матч с московским «Динамо», одержав минимальную победу. Это позволило «быкам» подняться на пятую строчку в турнирной таблице.

А вот «Зенит» не может победить уже два тура подряд. В воскресенье петербуржцы сыграли с ЦСКА и едва не уступили «армейцам». Команду спас от поражения Александр Соболев, который реализовал пенальти в конце встречи. С таким же счетом завершился матч «Акрона» со «Спартаком».