Ставка на «Рубин» в матче с «Сочи» принесла клиенту PARI почти 6 000 000 рублей

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2–4 августа состоялись матчи третьего тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
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«Локомотив» продолжил свое победное шествие в российском чемпионате, обыграв «Пари НН» со счетом 3:2. Благодаря очередному успеху «железнодорожники» закрепились на первом месте. Сейчас это единственная команда РПЛ с девятью очками в активе.
На втором месте разместились «Крылья Советов» с семью очками. В субботу самарцы показали отличную игру против «Ростова», разгромив желто-синих на выезде со счетом 4:1.
Замыкает тройку лидеров «Балтика», которая одержала уже две победы в РПЛ. В прошедшие выходные калининградская команда обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.
«Краснодар», проигравший в прошлом туре, осторожно провел домашний матч с московским «Динамо», одержав минимальную победу. Это позволило «быкам» подняться на пятую строчку в турнирной таблице.
А вот «Зенит» не может победить уже два тура подряд. В воскресенье петербуржцы сыграли с ЦСКА и едва не уступили «армейцам». Команду спас от поражения Александр Соболев, который реализовал пенальти в конце встречи. С таким же счетом завершился матч «Акрона» со «Спартаком».
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Зенита» с ЦСКА. Доля центральной встречи выходных составила чуть менее 24% от общего оборота пари на события третьего тура. Еще 21% пришелся на «Акрон» — «Спартак», 20% — на «Краснодар» — «Динамо».
Меньше всего пари в денежном выражении было заключено на встречи «Балтика» — «Оренбург», «Ростов» — «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0).
Наиболее удачно для букмекеров сложился матч «Зенит» — ЦСКА, который обеспечил PARI чуть менее 33% от всей прибыли по итогам приема ставок на события третьего тура. Игроки в основном ждали победу петербуржцев.
Еще около 12% прибыли пришлось на матч махачкалинского «Динамо» с «Ахматом» — в этой встрече игроков преимущественно подводили ставки на тоталы.
В свою очередь клиенты PARI больше всего получили выигрыши по ставкам на матчи «Акрон» — «Спартак», «Рубин» — «Сочи», «Пари НН» — «Локомотив» и «Балтика» — «Оренбург».
Крупнейший выигрыш по ставкам на матчи третьего тура РПЛ получил игрок, который поставил 3 135 000 рублей на победу «Рубина» в матче с «Сочи» по коэффициенту 1,85.
Учитывая плохие результаты южан в предыдущих турах, ставка была довольно логичной, особенно если принять во внимание, что казанцы уверенно чувствуют себя в домашних играх.
В итоге «Рубин» одержал победу со счетом 2:1. Любопытно, но единственный гол «Сочи» в новом сезоне также был забит силами соперника — под конец матча защитник казанцев Алексей Грицаенко случайно отправил мяч в свои ворота. К счастью для игрока, это не помешало ему получить выигрыш в размере 5 799 750 рублей. Еще один клиент поставил на «Рубин» 2 320 000 рублей по коэффициенту 1,90. Его выигрыш составил 4 408 000 рублей.
Другой игрок заключил пари на сумму 3 234 600 рублей на победу «Локомотива» в матче с «Пари НН» по коэффициенту 1,70. «Железнодорожники» обыграли нижегородцев со счетом 3:2, благодаря чему беттор получил выплату в размере 5 498 820 рублей.
Не обошлось и без крупных выигрышей на экспрессах. Один из клиентов поставил всего 5000 рублей, собрав купон из шести матчей третьего тура РПЛ. В большинстве игр он выбрал ставки на фаворитов, но в матчах «Зенит» — ЦСКА и «Акрон» — «Спартак» поставил на ничью. Суммарный коэффициент купона составил 192,44. Это значит, что вероятность успеха составляла не более 0,5%. Тем не менее интуиция игрока не подвела. В результате он получил выплату в размере 962 200 рублей.
Неудача «Зенита» в матче с ЦСКА привела к незначительному росту котировок на чемпионство петербуржцев. Коэффициент на их победу в этом сезоне вырос с 1,95 до 2,15.
А вот «Краснодар» сумел укрепить свои позиции — после победы над «Динамо» коэффициент на чемпионство «быков» снизился с 7,50 до 6,00.
Кроме того, коэффициент на победу «Спартака», вопреки его неудачной игре в минувшем туре, уменьшился с 8,50 до 8,00.
Коэффициент на победу московского «Динамо» вырос с 11,00 до 12,00, а чемпионство ЦСКА теперь котируется за 9,00 вместо 9,50. Значительно уменьшился коэффициент на победу «Локомотива». Ранее чемпионство «железнодорожников» оценивалось в 18,00, однако сейчас ставки на их победу принимаются за 10,00.
Тем не менее наибольший рывок в букмекерских линиях совершила «Балтика». Ранее калининградский клуб шел в числе аутсайдеров РПЛ с коэффициентом 1000,00, но теперь их чемпионство котируется за 200,00.