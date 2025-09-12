Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 сентября 13:27ГлавнаяНовости

PARI: Falcons победит BB Team и пройдет в финал верхней сетки The International 2025 по Dota 2

Самая крупная ставка на матч — 137 000 рублей
Валентин Васильев

12 сентября на The International 2025 по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них Team Falcons встретится с BB Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Team Falcons в четвертьфинале обыграла Team Tidebound со счетом 2:0. Поставить на победу состава Malr1ne в полуфинале можно с коэффициентом 1.44. Последний раз Falcons встречалась с BB Team в конце августа и тогда оказался сильнее со счетом 2:0. На аналогичный счет в грядущем матче аналитики дают котировку 2.30. Falcons остается лучшей командой The International 2025 по среднему количеству фрагов за карту. Поставить на индивидуальный тотал состава Malr1ne в серии больше 60.5 можно с котировкой 1.90. На три карты в матче аналитики дают коэффициент 2.00. Обратный исход идет за 1.72.

BB Team закончила групповой этап со статистикой 4:1. Плей-офф коллектив gpK~ начал с победы над Nigma со счетом 2:1. На успех состава из СНГ в полуфинале аналитики дают котировку 2.80. Коэффициент на BB Team с форой по картам (+1.5) составляет 1.55, а с форой (-1.5) — 5.30. Индивидуальный тотал фрагов состава из СНГ больше 53.5 доступен за 1.90

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Falcons. На победу состава Malr1ne приходится более 99% от общего оборота пари на исход встречи, а на победу BB Team — менее процента.

Самая крупная ставка на матч — 137 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух полуфиналов The International, включив в него ставку на победу Falcons за 1.44. Общий коэффициент экспресса составил 2.30.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Победитель матча Team Falcons — BB Team пройдет в финал верхней сетки, где встретится с лучшей командой из пары PARIVISION — Xtreme. На чемпионство Falcons аналитики дают коэффициент 2.65. Вероятность того, что трофей завоюет BB Team, оценивается котировкой 8.50.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Новости
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
Новости
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
Новости
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
Новости
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости

Новое