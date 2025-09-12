PARI: Falcons победит BB Team и пройдет в финал верхней сетки The International 2025 по Dota 2

12 сентября на The International 2025 по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них Team Falcons встретится с BB Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Team Falcons в четвертьфинале обыграла Team Tidebound со счетом 2:0. Поставить на победу состава Malr1ne в полуфинале можно с коэффициентом 1.44. Последний раз Falcons встречалась с BB Team в конце августа и тогда оказался сильнее со счетом 2:0. На аналогичный счет в грядущем матче аналитики дают котировку 2.30. Falcons остается лучшей командой The International 2025 по среднему количеству фрагов за карту. Поставить на индивидуальный тотал состава Malr1ne в серии больше 60.5 можно с котировкой 1.90. На три карты в матче аналитики дают коэффициент 2.00. Обратный исход идет за 1.72.

BB Team закончила групповой этап со статистикой 4:1. Плей-офф коллектив gpK~ начал с победы над Nigma со счетом 2:1. На успех состава из СНГ в полуфинале аналитики дают котировку 2.80. Коэффициент на BB Team с форой по картам (+1.5) составляет 1.55, а с форой (-1.5) — 5.30. Индивидуальный тотал фрагов состава из СНГ больше 53.5 доступен за 1.90.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Falcons. На победу состава Malr1ne приходится более 99% от общего оборота пари на исход встречи, а на победу BB Team — менее процента.

Самая крупная ставка на матч — 137 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух полуфиналов The International, включив в него ставку на победу Falcons за 1.44. Общий коэффициент экспресса составил 2.30.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Победитель матча Team Falcons — BB Team пройдет в финал верхней сетки, где встретится с лучшей командой из пары PARIVISION — Xtreme. На чемпионство Falcons аналитики дают коэффициент 2.65. Вероятность того, что трофей завоюет BB Team, оценивается котировкой 8.50.