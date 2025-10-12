Ведомости
Клиенты PARI считают Falcons фаворитами в матче против Vitality в финале ESL Pro League Season 22 по CS2

Полный расклад перед решающей встречей
Валентин Васильев

11 октября определится чемпион турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В решающем поединке сойдутся Team Falcons и Team Vitality. Серия в формате best-of-5 стартует 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед финалом и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Vitality только один раз проиграла по ходу чемпионата — в первом туре группового этапа. В плей-офф французский клуб расправился с FURIA и FaZe Clan. Поставить на победу Vitality в финале можно с котировкой 1.87. Пари на состав ZywOo с форой по картам (-1.5) доступно за 2.70. На точный счет 3:0 в пользу Vitality аналитики дают коэффициент 5.80. Вероятность того, что в серии будут сыграны минимум четыре карты, оценивается котировкой 1.27. Исход, при котором в финале будут все пять карт, идет за 2.40

Falcons выиграла все свои матчи на чемпионате. За пять серий состав m0NESY отдал соперникам только две карты. Вероятность того, что Falcons завоюет трофей, оценивается котировкой 1.93. В этом году Vitality выиграла четыре из пяти очных матчей у Falcons, однако последняя их встреча завершилась именно в пользу состава m0NESY. Коэффициент на Falcons с форой по картам (+2.5) составляет 1.10, с форой (+1.5) — 1.40, а с форой (-1.5) — 2.90

M0NESY — лучший игрок турнира по индивидуальной статистике на данный момент. Поставить на то, что на первой карте финала он сделает больше 17.5 фрагов, можно с котировкой 1.85. Индивидуальный тотал фрагов больше 17.5 от ZywOo, занимающего третье место в топе лучших участников чемпионата, доступен за 1.70

Клиенты PARI отдают предпочтения составу m0NESY. На успех Falcons приходится около 56% от общего оборота пари на два варианта исхода встречи, 44% — на победу Vitality. 

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 250 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из пяти событий. В поединке Falcons и Vitality он поставил на победу составу ZywOo за 1.87. Общий коэффициент экспресса составил 7.85.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Общий призовой фонд чемпионата составляет $1 млн. 

Новое