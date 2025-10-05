PARI: Spirit прервет винстрик HOTU на ESL Pro League Season 22 по CS2

5 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 пройдут матчи второго круга основного группового этапа. В одном из поединков сойдутся Team Spirit и HOTU. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Spirit начала турнир со второго этапа и в первом туре со счетом 2:1 обыграла Inner Circle. Поставить на победу состава donk в грядущем поединке можно с котировкой 1.17. Пари на точный счет 2:0 в пользу Spirit доступно за 1.68. Коэффициент на состав из СНГ с форой по раундам (-7.5) составляет 1.60, а с форой (-10.5) — 2.35. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.35. Противоположный результат идет за 1.52. Поставить на индивидуальный тотал фрагов donk на первой карте больше 20.5 можно с котировкой 1.70.

HOTU стала главным открытием чемпионата — коллектив выиграл четыре матча подряд, обыграв в том числе FURIA и Mongolz. Вероятность того, что n0rb3r7 и компания сотворит еще одну сенсацию и обыграет Spirit, оценивается котировкой 5.00. Коэффициент на HOTU с форой по картам (+1.5) составляет 2.05, а с форой (-1.5) — 9.00. Ставка на индивидуальный тотал коллектива по раундам больше 19.5 доступна за 1.77.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Team Spirit считается одним из фаворитов чемпионата. Поставить на ее победу можно с котировкой 4.10.