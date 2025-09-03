PARI проведет турнир косплееров для стримеров с призовым фондом ₽1,3 млн

Букмекерская компания PARI в честь The International 2025 по Dota 2 запускает турнир косплееров с участием известных стримеров. Каждый из них воссоздаст образ одного из героев Dota 2, а клиенты PARI смогут сами выбрать лучшего.

Конкурс пройдет с 1 по 15 сентября. На протяжении этого времени клиенты PARI смогут голосовать за понравившейся образ на специальном лендинге. У каждого пользователя изначально будет один голос, но их количество можно увеличить благодаря ставкам на PARI — за каждое пари от 250 рублей будет даваться дополнительный голос.

Победитель конкурса косплеев получит 500 тыс. рублей, серебряный призер — 300 тыс., а бронзовый — 200 тыс. Итоги турнира будут объявлены 15 сентября.

Помимо турнира для стримеров будет проведен конкурс бюджетного косплея для пользователей. Каждый фанат киберспорта может загрузить собственное фото в образе героя Dota 2. Лучший пользовательский косплей выберут уже стримеры. Призовой фонд турнира по бюджетному косплею составит 322 тыс. рублей — их заберет победитель.

The International 2025 — главный турнир сезона в дисциплине Dota 2. Чемпионат пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На ивенте выступят 16 лучших команд мира, которые разыграют призовой фонд в размере $2,3 млн.