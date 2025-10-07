Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»

7 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Торпедо» и «Металлург». Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу «Металлурга» в основное время можно поставить за 2.05. Это примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.30 (около 30%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 22%).

Котировки на победу гостей с учетом овертайма составляют 1.60. На итоговый успех нижегородцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.35.

Клиенты PARI уверены в успехе «Металлурга». На победу команды Андрея Разина приходится около 91% от объема ставок на исход основного времени матча. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 94% на 6% в пользу магнитогорцев.

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.00, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 104 447 рублей. Один из игроков заключил пари на итоговую победу клуба из Магнитогорска с коэффициентом 1.60.

«Металлург» выиграл девять из двенадцати матчей на старте сезона и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В своем последнем матче команда Андрея Разина обыграла «Спартак» (6:2), а победная серия «Магнитки» составляет три матча. Букмекеры оценивают шансы уральцев выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 8.00. На то, что «металлурги» станут лучшими на Востоке, предлагают заключить пари за 4.50.

У «Торпедо» восемь побед в тринадцати играх и вторая строчка в турнирной таблице Запада. Команда Алексея Исакова проиграла два последних матча — «Северстали» (3:5) и московскому «Динамо» (1:4). Поставить на чемпионство нижегородцев можно за 75.00. На то, что торпедовцы станут первыми на Западе, также предлагают котировку 75.00.