Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»

Букмекерская компания PARI анонсирует важное событие для всех поклонников хоккея — презентацию состава хоккейного клуба «Торпедо» на сезон 2025/26. Мероприятие состоится 23 августа в рамках масштабного фестиваля «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде.

Презентация пройдет на сцене CIRCLE, где болельщики смогут первыми увидеть обновленный состав любимой команды и познакомиться с новыми игроками. Мероприятие станет ярким прологом к началу хоккейного сезона и подарит болельщикам незабываемые эмоции от встречи с любимой командой в неформальной обстановке.

«Торпедо» остается ключевым спонсорским активом PARI в Континентальной хоккейной лиге. Стороны реализуют серию специальных проектов и акций для болельщиков. 16 августа, за неделю до «ПАРИ ФЕСТа», «Торпедо» и PARI пригласили 1000 поклонников команды на открытую тренировку, где провели розыгрыш абонементов на сезон и подарили посетителям тысячу фирменных дынь «Торпеда» с эксклюзивным брендингом «PARI х «Торпедо»: сезон 25/26».

«ПАРИ ФЕСТ» — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд пройдет на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году ивент возвращается с темой «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений».

Для гостей мероприятия представлена расширенная программа: помимо спорта, это дневные и ночные музыкальные форматы, арт-выставки, гастрономический маркет и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением Monoplay. На «ПАРИ ФЕСТе» выступят такие звезды, как OG Buda, FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетят более 15 тысяч гостей.