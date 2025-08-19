Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 августа 13:46ГлавнаяНовости

Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»

До начала регулярного чемпионата КХЛ уже меньше трех недель
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI анонсирует важное событие для всех поклонников хоккея — презентацию состава хоккейного клуба «Торпедо» на сезон 2025/26. Мероприятие состоится 23 августа в рамках масштабного фестиваля «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Презентация пройдет на сцене CIRCLE, где болельщики смогут первыми увидеть обновленный состав любимой команды и познакомиться с новыми игроками. Мероприятие станет ярким прологом к началу хоккейного сезона и подарит болельщикам незабываемые эмоции от встречи с любимой командой в неформальной обстановке.

«Торпедо» остается ключевым спонсорским активом PARI в Континентальной хоккейной лиге. Стороны реализуют серию специальных проектов и акций для болельщиков. 16 августа, за неделю до «ПАРИ ФЕСТа», «Торпедо» и PARI пригласили 1000 поклонников команды на открытую тренировку, где провели розыгрыш абонементов на сезон и подарили посетителям тысячу фирменных дынь «Торпеда» с эксклюзивным брендингом «PARI х «Торпедо»: сезон 25/26».

«ПАРИ ФЕСТ» — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд пройдет на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году ивент возвращается с темой «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений».

Для гостей мероприятия представлена расширенная программа: помимо спорта, это дневные и ночные музыкальные форматы, арт-выставки, гастрономический маркет и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением Monoplay. На «ПАРИ ФЕСТе» выступят такие звезды, как OG Buda, FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетят более 15 тысяч гостей.

Сотрудничество PARI и «Торпедо» длится с сезона-2022/23. За это время при поддержке PARI команда три раза подряд пробивалась в плей-офф КХЛ. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Новости
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Новости
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Новости
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Новости
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
Новости
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Новости
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
Новости
Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Новости
ХК «Торпедо» провел встречу с болельщиками при поддержке PARI
ХК «Торпедо» провел встречу с болельщиками при поддержке PARI
Новости

Новое

Читать все новости