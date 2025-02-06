Клиенты PARI: «Спартак» победит «Торпедо» и приблизится к лидерам в КХЛ

6 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 3.05 (или 32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.67 (57%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.20 (43%).

Клиенты PARI также уверены в победе красно-белых. На триумф «Спартака» приходится около 78% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 13% сделано в пользу «Торпедо», еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 96% на 4% в пользу москвичей.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 12.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.50.

«Торпедо» и «Спартак» встречались в текущем сезоне три раза. Дважды сильнее оказывались нижегородцы — 3:2, 6:0. Одну победу одержали спартаковцы — 4:2. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.40. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.90.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки московской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Торпедо» котируется за 2.00.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.05. При этом котировки на второй период такие же — 3.20. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.80.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на ТБ 3.5 за 1.15. Общий коэффициент экспресса — 1.78.

«Спартак» одержал 30 побед и потерпел 21 поражение в текущем сезоне. Красно-белые занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Торпедо» скромнее: 24 победы и 28 поражений. Нижегородцы идут на восьмом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Спартака» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 9.00. Шансы красно-белых на триумф ниже, чем у «Локомотива» (4.50), СКА (6.50), «Трактора» (6.50) и ЦСКА (8.00). Победа «Торпедо» в Кубке котируется за 40.00.