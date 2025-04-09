Клиенты PARI: «Трактор» откроет серию с минским «Динамо» в КХЛ победой

12 апреля «Трактор» встретится с минским «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет на домашней арене челябинского коллектива и начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что родные стены помогут «Трактору» успешно начать серию. Ставки на победу «медведей» в основное время принимаются по коэффициенту 2.05, что соответствует 45% вероятности. Поставить на успех «Динамо» можно за 3.25, ничья идет за 4.10. Эти котировки выражают вероятности 30% и 25%.

Итоговая победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов оценивается коэффициентом 1.60. Такую же ставку на «Динамо» можно сделать за 2.35.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 55% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Трактора». На «Динамо» сделано 41%, а доля ничьей составляет 4%. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 57% на 43% в пользу челябинцев.

Оба коллектива показали высокую результативность в 1/8 финала, поэтому аналитики ожидают, что в предстоящей встрече будет забито минимум пять голов. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.58, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.30.

«Трактор» вышел в четвертьфинал по итогам серии с «Адмиралом», одержав победу с общим счетом 4:2. PARI предлагает коэффициент 1.53 на то, что «медведи» смогут пройти и «Динамо». Тем не менее минчане вполне способны удивить фанатов — в прошлом этапе турнира им удалось выбить ЦСКА, выиграв серию со счетом 4:2. Если они сумеют пройти «Трактор», сыграет ставка за 2.50.

Челябинцы считаются основными конкурентами «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина. Ставки на чемпионство «медведей» принимаются по коэффициенту 4.90. А вот минский «Динамо» находится в статусе главного аутсайдера. «Зубры» еще ни разу не забирались дальше четвертьфинала — если им удастся впервые в истории выиграть трофей, сыграет ставка за 14.00.