Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 апреля 17:47ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Трактор» откроет серию с минским «Динамо» в КХЛ победой

Поставить на успех «Динамо» можно за 3.25
Валентин Васильев

12 апреля «Трактор» встретится с минским «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет на домашней арене челябинского коллектива и начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что родные стены помогут «Трактору» успешно начать серию. Ставки на победу «медведей» в основное время принимаются по коэффициенту 2.05, что соответствует 45% вероятности. Поставить на успех «Динамо» можно за 3.25, ничья идет за 4.10. Эти котировки выражают вероятности 30% и 25%.

Итоговая победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов оценивается коэффициентом 1.60. Такую же ставку на «Динамо» можно сделать за 2.35.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 55% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Трактора». На «Динамо» сделано 41%, а доля ничьей составляет 4%. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 57% на 43% в пользу челябинцев.

Оба коллектива показали высокую результативность в 1/8 финала, поэтому аналитики ожидают, что в предстоящей встрече будет забито минимум пять голов. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.58, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.30.

«Трактор» вышел в четвертьфинал по итогам серии с «Адмиралом», одержав победу с общим счетом 4:2. PARI предлагает коэффициент 1.53 на то, что «медведи» смогут пройти и «Динамо». Тем не менее минчане вполне способны удивить фанатов — в прошлом этапе турнира им удалось выбить ЦСКА, выиграв серию со счетом 4:2. Если они сумеют пройти «Трактор», сыграет ставка за 2.50

Челябинцы считаются основными конкурентами «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина. Ставки на чемпионство «медведей» принимаются по коэффициенту 4.90. А вот минский «Динамо» находится в статусе главного аутсайдера. «Зубры» еще ни разу не забирались дальше четвертьфинала — если им удастся впервые в истории выиграть трофей, сыграет ставка за 14.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров