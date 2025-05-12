Клиенты PARI разошлись в оценке фаворита третьего матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор»

17 мая в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Локомотив». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 16:30 по московскому времени. Пока счёт в серии 1-1. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.85 (приблизительно 25%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.80. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.00.

Клиенты PARI верят в гостей в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 70% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 25% сделано на «Трактор», еще приблизительно 5% — на ничью. А вот на рынке итоговой победы в матче соотношение 60% на 40% в пользу подопечных Бенуа Гру.

На то, что чемпионами по итогам серии станет «Локомотив», предлагают коэффициент 1.55, а шансы «Трактора» оценили в 2.40. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.45.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.65. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.45.

В первом матче серии «Трактор» победил 2:1, во второй игре в Ярославле «Локомотив» взял реванш со счётом 4:1.