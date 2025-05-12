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17 мая 7:47ГлавнаяНовости

Клиенты PARI разошлись в оценке фаворита третьего матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор»

Аналитики уверены в том, что игра не будет результативной
Валентин Васильев

17 мая в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Локомотив». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 16:30 по московскому времени. Пока счёт в серии 1-1. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.85 (приблизительно 25%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.80. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.00.

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Клиенты PARI верят в гостей в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 70% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 25% сделано на «Трактор», еще приблизительно 5% — на ничью. А вот на рынке итоговой победы в матче соотношение 60% на 40% в пользу подопечных Бенуа Гру.
На то, что чемпионами по итогам серии станет «Локомотив», предлагают коэффициент 1.55, а шансы «Трактора» оценили в 2.40. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.45.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.65. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.45

В первом матче серии «Трактор» победил 2:1, во второй игре в Ярославле «Локомотив» взял реванш со счётом 4:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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