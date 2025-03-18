Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч между «Трактором» и СКА в КХЛ

18 марта в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» примет СКА. Встреча в Челябинске начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами предстоящего матча челябинцев. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.12, что соответствует примерно 45% вероятности. Спрогнозировать победу армейцев из северной столицы можно за 3.00 (около 32%). Вероятность ничейного исхода в линии PARI котируется за 4.20 (приблизительно 23%).

Котировки на победу «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.67 (57%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.20 (43%). Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.50.

Клиенты PARI уверены в успехе «Трактора». На победу команды Бенуа Гру приходится 71% от всего объема ставок на исход игры в основное время. Еще 25% сделано на успех команды Романа Ротенберга, а 4% — на ничью. В общем объеме ставок на победителя игры соотношение 64% на 36% в пользу челябинцев.

СКА и «Трактор» встречались в текущем сезоне один раз: в сентябре уральский клуб обыграл армейцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:0. По оценкам аналитиков PARI, второе противостояние этих команд в текущем сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.65.

Аналитики PARI считают, что счет с более высокой вероятностью откроют игроки «Трактора». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов СКА котируется за 2.00.

Сделать ставку на победу хозяев с сухим счетом можно за 9.00. Если армейцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50. Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.25. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в Челябинске — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него прогноз на тотал больше пяти шайб в матче «Трактора» и СКА за 1.55. Общий коэффициент экспресса — 7.07. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари превысит 3 000 000 рублей.

«Трактор» одержал 43 победы и потерпел 23 поражения в текущем сезоне. Челябинцы занимают первое место в Восточной конференции КХЛ. Статистика СКА скромнее: 37 побед и 28 поражений. Питерские «армейцы» идут на шестом месте Запада. При этом перед игрой в Челябинске СКА выдал серию из четырех побед подряд.

Клиентам PARI доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2024/25. Главным фаворитом плей-офф считается «Локомотив». Если ярославский клуб впервые в истории завоюет Кубок Гагарина, сыграет ставка за 4.30. «Трактор» — второй по силам претендент на триумф в плей-офф (6.50). в списке главных фаворитов сезона после «Локомотива» (4.30). Следом идут СКА и омский «Авангард» (8.50).