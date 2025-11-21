Ведомости
21 ноября 14:32ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что Арман Царукян победит Дэна Хукера на UFC Fight Night 265

Полные расклады и крупнейшая ставка на бой
Валентин Васильев

22 ноября в Дохе состоится турнир UFC Fight Night 265, главным событием которого станет поединок топовых легковесов Армана Царукяна и Дэна Хукера. Букмекерская компания PARI оценила шансы своего амбассадора выиграть схватку и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают фаворитом Армана Царукяна. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.12, что соответствует 85% вероятности. Поставить на успех Дэна Хукера можно за 6.70, а на ничью — за 69.00.  Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 1%.

Клиенты PARI также верят в россиянина. Более 99% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Армана Царукяна. Один из клиентов поставил 365 000 рублей на успех российского бойца по коэффициенту 1.12.

Букмекеры считают, что поединок завершится досрочно, и предлагают поставить на это за 1.35. Если же бой продлится все пять раундов, сыграет ставка за 3.05.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Армана Царукяна нокаутом — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.15. По коэффициенту 4.05 можно поставить на сабмишен от россиянина, а его победа по очкам котируется за 3.65.

Для кикбоксера Хукера наиболее вероятным способом победы также считается нокаут. Если Палач сможет нокаутировать Армана, сыграет ставка с коэффициентом 12.50. Поставить на победу Дэна по очкам можно за 13.00, а прием в его исполнении идет за 30.00.

Любимый прием Армана — удушение сзади, с помощью которого он выиграл три поединка. PARI предлагает коэффициент 10.00 на то, что он сможет победить Хукера именно таким образом.

Арман Царукян — первый номер в рейтинге легкого веса UFC, трехкратный чемпион России по грэпплингу. С 2022 года боец выступает амбассадором букмекерской компании PARI.

Новое