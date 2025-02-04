PARI: Tundra с dyrachyo победит Liquid на BLAST Slam II по Dota 2

4 февраля в Копенгагене начнется групповая стадия турнира BLAST Slam II по Dota 2. Все матчи этого этапа пройдут в один день. В группе А одним из центральных противостояний станет встреча двух европейских грандов — Tundra Esports и Team Liquid. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что Tundra — фаворит поединка. Серия в формате best-of-1 стартует в 18:00 по московскому времени.

Tundra после обновления состава в начале года набрала форму и выиграла чемпионат FISSURE PLAYGROUND #1. К BLAST Slam II коллектив dyrachyo подходит с винстриком в шесть матчей. На победу Tundra в поединке с Liquid аналитики дают котировку 1.80. Коэффициент на состав dyrachyo с форой по фрагам (-2.5) составляет 1.93, а с форой (-5.5) — 2.15. На тотал фрагов в серии больше 51.5 можно поставить с котировкой 1.93.

Team Liquid неудачно выступила не предыдущем турнире — коллектив не смог подняться выше топ-8. Ставка на победу состава Nisha в грядущем матче доступна за 2.00. Коэффициент на Liquid с форой по фрагам (+2.5) составляет 1.87, а с форой (+5.5) — 1.70.

Клиенты PARI также больше верят в успех состава dyrachyo. На победу Tundra приходится около 81% от общего объема ставок на исход поединка, на Liquid — чуть менее 19%.

Tundra считаются одним из двух главных фаворитов турнира. Вероятность того, что состав dyrachyo завоюет второй трофей подряд, оценивается котировкой 5.00. На выход Tundra в финал можно поставить с коэффициентом 2.50. Ставка на чемпионство Liquid доступна за 6.80. Коэффициент на то, что состав Nisha доберется до финала, составляет 3.40.