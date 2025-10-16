PARI: Spirit победит Tundra в матче группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2

16 октября пройдет третий игровой день группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. Одним из центральных противостояний станет встреча двух лидеров таблицы — Tundra Esports и Team Spirit. Серия в формате best-of-1 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По мнению аналитиков, фаворитом матча будет Spirit. Поставить на победу состава из СНГ можно с котировкой 1.83. Коэффициент на Spirit с форой по фрагам (-3.5) составляет 1.93, а с форой (-6.5) — 2.15. Индивидуальный тотал фрагов ростера Yatoro больше 24.5 можно взять за 1.87. Вероятность того, что в матче суммарно будет более 44.5 фрагов, оценивается котировкой 1.70.

После двух игровых дней Tundra, вместе с Falcons, возглавляет турнирную таблицу — у коллектива четыре победы и одно поражение. Поставить на то, что состав Pure~ упрочит свое лидерство, можно с котировкой 1.98. Тотал фрагов Tundra больше 21.5 доступен за 1.87. Матчи с участием ростера Pure~ на BLAST Slam IV в среднем идут больше 45 минут. Вероятность того, что грядущий поединок продлится дольше 42 минуты, оценивается коэффициентом 2.45. Ставка на то, что один из игроков дойдет до Beyond Godlike, доступна за 2.30.

Клиенты PARI склоняются к победе Spirit. На успех состава Yatoro приходится 67% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 141 700 рублей. Клиент PARI поставил на тотал фрагов в матче больше 43.5 за 1.62.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат разделен на два этапа: в октябре будет проведена групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.