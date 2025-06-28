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28 июня 9:50ГлавнаяНовости

PARI: Мирра Андреева — в топ-5 главных фаворитов женской сетки Уимблдона-2025

Букмекеры считают, что больше всего шансов выиграть турнир у Арины Соболенко
Руслан Ипполитов

С 30 июня по 13 июля на травяных кортах Уимблдона пройдет третий в сезоне турнир «Большого шлема». Букмекерская компания PARI проанализировала шансы всех участниц женской сетки на титул в одиночном разряде.

Букмекеры считают, что больше всего шансов выиграть турнир у первой ракетки мира Арины Соболенко. Сделать ставку на триумф белорусской теннисистки можно по коэффициенту 3.70. В активе Соболенко три победы на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open (в 2023 и 2024 годах) и US Open (в 2024-м). На Уимблдоне она доходила до полуфинала в 2021-м и 2023-м, а турнир 2024 года пропустила.

Фаворитом №2 считается вторая ракетка мира Кори (Коко) Гауфф. Ставки на ее победу на Уимблдоне принимаются за 6.00. Гауфф — победительница двух турниров «Большого шлема»: US Open – 2023 и «Ролан Гаррос»-2025. Ее высшее достижение на Уимблдоне — три выхода в четвертый раунд (в 2019, 2021 и 2024 годах).

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Топ-3 фавориток Уимблдона замыкает победительница турнира 2022 года Елена Рыбакина. Спрогнозировать очередной триумф москвички, представляющей Казахстан, можно по коэффициенту 7.00. Рыбакина — победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде. Год назад на Уимблдоне она дошла до полуфинала. В мировом рейтинге Рыбакина на данный момент занимает 11 место.

Следующей среди фавориток идет Ига Швентек. Ставки на ее победу на Уимблдоне принимаются за 8.00. Швентек — восьмая ракетка мира и победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она четырежды выигрывала «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и еще один раз — Открытый чемпионат США (2022). На Уимблдоне Швентек не побеждала никогда. В 2024 году представительница Польши вылетела уже в третьем раунде.

В пятерку главных претенденток на успех входят победительница Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова из Чехии и первая ракетка России (седьмая в рейтинге WTA) Мирра Андреева. Ставки на их успех на нынешнем турнире принимаются за 10.00. Следом за ними идут американки Мэдисон Киз (17.00) и Джессика Пегула (24.00), представительница Туниса Онс Жабер (21.00) и итальянка Ясмин Пааолини (23.00).

Коэффициенты на победу в турнире других российских теннисисток: Диана Шнайдер, Людмила Самсонова — 50.00, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анна Калинская — 75.00, Анастасия Павлюченкова — 100.00.

Самый крупный выигрыш клиентам PARI может принести триумф румынской теннисистки Анки Тодони и чешки Бренды Фрухвиртовой. В случае их итогового успеха на Уимблдоне сыграет ставка за 500.00.

Уимблдонский турнир проходит в 138-й раз. В 2024 году на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» будет разыгран рекордный призовой фонд в размере 53,5 млн фунтов. Победительнице женской сетки из этой суммы достанется 3 млн фунтов.

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