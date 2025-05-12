Клиенты PARI считают, что УНИКС победит ЦСКА в Казани и сократит счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

12 мая ЦСКА и УНИКС сойдутся в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Москвичи выиграли первые два домашних поединка — 67:56 и 95:87. Грядущее противостояние пройдет на арене «Баскет-холл» в Казани и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у хозяев больше шансов на победу, и дают на них коэффициент 1.65, что соответствует 58% вероятности. На триумф ЦСКА можно поставить с коэффициентом 2.25 (вероятность 42%).

Клиенты PARI также больше верят в УНИКС. 60% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу казанцев и 40% — на триумф ЦСКА.

Предыдущий матч команд получился крайне результативным — соперники вместе набрали 182 очка. Однако аналитики полагают, что первая игра в Казани выйдет более сухой. Поставить на тотал больше 164.5 можно с коэффициентом 1.94, а на тотал больше 165.5 — с коэффициентом 2.03. Котировка на индивидуальный тотал ЦСКА больше 79.5 составляет 1.73, а тотал больше 80.5 — 1.90. Вероятность того, что УНИКС наберет минимум 83 очка, оценивается коэффициентом 1.75.

После побед ЦСКА в первых двух матчах полуфинальной серии шансы москвичей на выход в финал заметно возросли и сейчас оцениваются коэффициентом 1.14. Поставить на победу УНИКСа в серии можно с котировкой 5.70. Вероятность того, что для определения финалиста командам придется провести шесть игр, оценивается коэффициентом 1.90. Коэффициент на исход, при котором будут сыграны все семь матчей, составляет 3.45.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 90 900 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу УНИКСа с коэффициентом 1.55.

После двух побед в первых полуфинальных матчах ЦСКА стал главным фаворитом в борьбе за трофей. Ставки на чемпионство «армейцев» принимаются по коэффициенту 2.03. Вероятность того, что трофей завоюет УНИКС, оценивается котировкой 15.00. В параллельной полуфинальной серии «Зенит» ведет у «Локомотива-Кубани» со счетом 2:1.