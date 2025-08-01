Клиенты PARI ставят на «Уфу» в матче 3-го тура Лиги PARI с «Шинником»

2 августа в рамках третьего тура Лиги PARI «Уфа» примет «Шинник». PARI матч тура начнется в 16:00 по московскому времени на домашнем стадионе уфимской команды. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и проанализировали ставки на игру.

Букмекеры считают, что «Уфа» имеет чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех уфимской команды составляет 2.35, что соответствует примерно 43% вероятности. Ничья в матче доступна за 3.05 (около 33%). Вероятность победы «Шинника» оценивается в 3.30 (30%).

Большинство клиентов PARI отдают предпочтение «Уфе». На команду из одноименного города приходится 84% от общего объема ставок на исход матча. 11% сделано на победу «Шинника», а 5% — на ничью.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится без голов, однако крупного счета на табло ждать не стоит. Ставка на ТБ 1.5 доступна по коэффициенту 1.57. Обратный исход можно взять за 2.40. Пари на ТБ 2.5 доступно за 2.70. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.25. Коэффициент на то, что забьет «Уфа» составляет 1.40, на гол «Шинника» предлагают котировку 1.60.

За последние пять матчей между «Уфой» и «Шинником» уфимцы лишь однажды одержали победу и четырежды проиграли ярославской команде. Последний матч между коллективами прошел в Уфе в апреле этого года. Тогда хозяева победили со счетом 1:0.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет. Коэффициент на ничью 1:1 составляет 6.50. Победа «Уфы» 1:0 доступна за 6.00. Коэффициент на минимальную победу «Шинника» равен 7.50.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/26 турнира будет проходить под названием Лига PARI.