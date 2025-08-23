Ведомости
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году

Лучшие шансы — у топ-3 мирового рейтинга
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке пройдут матчи US Open — четвертого в сезоне турнира Большого шлема. Сильнейшие теннисисты мира будут сражаться за рекордный призовой фонд в истории ивента — $90 млн. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы участников Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде и назвала главных претендентов на победу.

По оценкам аналитиков PARI, самыми высокими шансами выиграть US Open обладает вторая ракетка мира на данный момент Ига Швентек. Сделать ставку на триумф польской теннисистки можно по коэффициенту 3,40. Поставить против Швентек можно за 1,32. В 24 года Швентек — шестикратная чемпионка турниров Большого шлема. В этом сезоне она выиграла «Ролан Гаррос» (в четвертый раз в карьере) и Уимблдон, а также взяла главный приз на «тысячнике» в Цинциннати — главном хардовом турнире, предшествующем US Open. На Открытом чемпионате США Ига побеждала лишь раз в карьере — в 2022 году.

Главной соперницей Швентек должна стать сильнейшая на данный момент теннисистка мира Арина Соболенко. Котировки на ее триумф составляют 3,80. Любой другой результат Соболенко кроме итоговой победы оценивается коэффициентом 1,25. 27-летняя Соболенко — действующая чемпионка US Open. Всего в ее активе три победы на турнирах Большого шлема: помимо Открытого чемпионата США, она выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах. В 2025-м белорусская теннисистка доходила до финалов AO и «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне вылетела в полуфинале.

Тройку фаворитов женской сетки US Open замыкает третья ракетка мира Коко Гауфф. Букмекеры оценивают шансы 21-летней американки коэффициентом 6,60. Гауфф — победительница US Open 2023 года. В 2025-м она выиграла «Ролан Гаррос». В финале каждого из мэйджоров Гауфф побеждала Арину Соболенко.

Составить конкуренцию основной тройке претенденток, по оценкам аналитиков PARI, способны россиянка Мирра Андреева и уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан — в мировом рейтинге на данный момент они занимают пятую и десятую строчки соответственно. Рыбакина в 2022 году выигрывала Уимблдон, но на US Open никогда не проходила дальше третьего раунда. Андреева год назад пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», а в нынешнем сезона выходила в четвертьфинал парижского мэйджора и Уимблдона. В двух предыдущих выступлениях в Нью-Йорке она дважды вылетала во втором раунде.

Следом за основными фаворитками расположились японка Наоми Осака (коэффициент 16,00), американки Мэдисон Киз (17,00) и Аманда Анисимова (18,00), а также канадка Виктория Мбоко (20,00). Котировки на триумф российских теннисисток (помимо уже упомянутой Андреевой) на US Open распределились следующим образом: Диана Шнайдер — 63,00, Людмила Самсонова — 85,00, Екатерина Александрова, Анна Калинская — 100,00, Анастасия Потапова — 150,00, Вероника Кудерметова — 160,00, Анна Блинкова, Камилла Рахимова — 350,00, Полина Кудерметова — 400,00, Анастасия Захарова — 500,00.

В 2025 году Открытый чемпионат США пройдет в 145-й раз в истории. Победительнице в одиночном разряде достанутся 2000 рейтинговых очков и $5 млн призовых. Рекордом по количеству побед на US Open в Открытую эру (с 1968 года) владеют американки Крис Эверт и Серена Уильямс — они выигрывали турнир по шесть раз.

PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025

