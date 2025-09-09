PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%

Прошедший турнир запомнился доминацией двух сильнейших теннисистов мира. В мужском финале сошлись первая и вторая ракетка соревнований — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Итальянец был действующим чемпионом турнира и по карьере лучше выступает на харде, однако испанец смог не просто навязать борьбу, а победить — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это второе чемпионство Алькараса на US Open. Ранее он выигрывал турнир в 2022 году. Любопытно, что проигранный в финале сет стал единственной неудачной партией для Карлоса в Нью-Йорке в этом году. До решающего поединка он выиграл все свои матчи в трех сетах.

Игроки активно ставили на решающие матчи US Open

По итогам Открытого чемпионата США по теннису оборот ставок, принятых PARI на мужской турнир, сопоставим с уровнем прошлого года.

Самый большой объем пари пришелся на финальный матч Янник Синнер — Карлос Алькарас,который завершился победой испанца в четырех сетах — почти 6% от общего оборота ставок на игры мужской сетки.

В топ-5 по этому показателю вошли матчи Новак Джокович — Карлос Алькарас (испанец победил в трех сетах в полуфинале), матч между Феликсом Оже-Альяссимом и Алексом де Минауром в 1/4 финала (успех канадца в четырех сетах), игра между Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале (победа итальянца в четырех партиях) и встреча третьего круга Александр Бублик — Томми Пол. Изнурительный пятисетовый матч завершился победой представителя Казахстана.

Меньше всего клиенты компании ставили на игры первого круга Нуну Боржеш — Брендон Холт, Мартин Дамм — Дарвин Бланч и Лучано Дардери — Ринки Хидзиката.



Удачнее всего для PARI сложился матч второго круга между Якубом Меншиком и Юго Бланше. Француз считался явным аутсайдером, ведь ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. По ходу матча Бланше уступал 0:1 и 1:2 по сетам, но смог отыграться и дожать соперника на чемпионском тай-брейке в пятой партии. Кроме того, в число самых прибыльных для компании вошли встречи Карен Хачанов — Камиль Майхшак (россиянин проиграл, ведя 2:0 по партиям и упустив пять матчболов в пятом сете) и полуфинал Янник Синнер — Фелик Оже-Альяссим (канадец смог дать бой и выиграть сет у первой ракетки мира).