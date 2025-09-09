Ведомости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%

Беттинговые итоги последнего мэйджора сезона
Источник: PARI

7 сентября завершился последний в этом сезоне турнир серии Большого шлема — US Open. Победителем чемпионата в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который выиграл в решающем матче у итальянца Янника Синнера. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги четвертого в сезоне турнира Большого шлема.

Итоги US Open — 2025

Прошедший турнир запомнился доминацией двух сильнейших теннисистов мира. В мужском финале сошлись первая и вторая ракетка соревнований — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Итальянец был действующим чемпионом турнира и по карьере лучше выступает на харде, однако испанец смог не просто навязать борьбу, а победить — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это второе чемпионство Алькараса на US Open. Ранее он выигрывал турнир в 2022 году. Любопытно, что проигранный в финале сет стал единственной неудачной партией для Карлоса в Нью-Йорке в этом году. До решающего поединка он выиграл все свои матчи в трех сетах.

Игроки активно ставили на решающие матчи US Open

По итогам Открытого чемпионата США по теннису оборот ставок, принятых PARI на мужской турнир, сопоставим с уровнем прошлого года.

Самый большой объем пари пришелся на финальный матч Янник Синнер — Карлос Алькарас,который завершился победой испанца в четырех сетах — почти 6% от общего оборота ставок на игры мужской сетки.

В топ-5 по этому показателю вошли матчи Новак Джокович — Карлос Алькарас (испанец победил в трех сетах в полуфинале), матч между Феликсом Оже-Альяссимом и Алексом де Минауром в 1/4 финала (успех канадца в четырех сетах), игра между Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале (победа итальянца в четырех партиях) и встреча третьего круга Александр Бублик — Томми Пол. Изнурительный пятисетовый матч завершился победой представителя Казахстана.

Меньше всего клиенты компании ставили на игры первого круга Нуну Боржеш — Брендон Холт, Мартин Дамм — Дарвин Бланч и Лучано Дардери — Ринки Хидзиката.

Удачнее всего для PARI сложился матч второго круга между Якубом Меншиком и Юго Бланше. Француз считался явным аутсайдером, ведь ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. По ходу матча Бланше уступал 0:1 и 1:2 по сетам, но смог отыграться и дожать соперника на чемпионском тай-брейке в пятой партии. Кроме того, в число самых прибыльных для компании вошли встречи Карен Хачанов — Камиль Майхшак (россиянин проиграл, ведя 2:0 по партиям и упустив пять матчболов в пятом сете) и полуфинал Янник Синнер — Фелик Оже-Альяссим (канадец смог дать бой и выиграть сет у первой ракетки мира).  

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матчи Феликс Оже-Альяссим — Алекс де Минаур (1/4 финала, 3:1), Янник Синнер — Карлос Алькарас (финал, 1:3) и Дино Призмич — Андрей Рублев (первый круг, 0:3). Клиенты смогли спрогнозировать итоговый результат, несмотря на то что эти исходы не были очевидными.

Самым прибыльным для компании PARI игроком стал Юго Бланше. Француз прошел квалификацию, а затем пошумел в основной сетке, выбив из борьбы венгра Фабиана Марожана и чеха Якуба Меншика. Клиенты больше всего выигрышей получили по матчам с участием Алекса де Минаура. Австралиец добрался до четвертьфинала, где проиграл Феликсу Оже-Альяссиму, хотя считался фаворитом встречи.

Стоит отметить, что 76% от общего оборота ставок на матчи US Open по итогам турнира пришлись на лайв, а 24% — на пари, сделанные в прематче.

Ставки на финальные матчи US Open — 2025

Игроки PARI активно ставили на мужской финал Открытого чемпионата США между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Объем ставок на решающий матч вырос на 64% в сравнении с прошлым годом.

В мужском финале US Open игроки больше ставили на Карлоса Алькараса. Около 69% от общего объема пари на исход матча пришлись на его победу, а на Янника Синнера — примерно 31%. В результате испанец выиграл турнир во второй раз в своей карьере.

Самым крупным выигрышем по ставкам на финал стали 3 225 000 рублей. Один из клиентов поставил 1 500 000 рублей на победу Алькараса с коэффициентом 2.15. И тот оправдал надежды игрока.

Клиенты PARI ставили на чемпионство Алькараса

В мужском турнире клиенты PARI больше всего ставили на то, что Карлос Алькарас станет чемпионом на кортах Нью-Йорка. На победу испанца пришлось 34% от общего оборота ставок на победителя турнира.

Кроме того, игроки верили в победы Александра Бублика (29%) и Янника Синнера (22%). Доля Андрея Рублева составила 4%.

Самые интересные выигрыши и проигрыши

Самой крупной выплатой по пари на мужской турнир хардового «Шлема» стали 7 600 000 рублей. Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на победу Тейлора Фрица в первом сете матча 1/8 финала с Томашем Махачем при счете 3:3 с коэффициентом 1.52. Ставка оказалась удачной — американец сделал брейк в десятом гейме и победил 6:4.

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на US Open в этом году составил 4 564 890 рублей. Игрок собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.19 на сумму 1 431 000 рублей и включил в него пари на победу Феликса Оже-Альяссима над Алексом де Минауром в 1/4 финала. Аналитики оценили вероятность этого исхода котировкой 2.40.

Канадец проиграл первый сет, а во втором уступал 2:3 с брейком, однако смог переломить ход партии, взять ее на тай-брейке, а затем дожать соперника.

Еще одним крупным выигрышем стали 3 391 200 рублей, которые получил игрок, поставив 1 413 000 рублей на победу Феликса Оже-Альяссима в том же матче. Канадец в этом сезоне играет очень нестабильно, но на US Open он смог показать свой лучший теннис. 

Новое