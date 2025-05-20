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22 мая 9:21ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: США выбьет Финляндию с ЧМ-2025 и пройдет в полуфинал турнира

Самая крупная ставка — 1 092 371 рубль
Руслан Ипполитов

22 мая состоится матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии. Начало встречи — в 17:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную звездно-полосатых. Коэффициент на успех номинальных хозяев площадки в основное время игры — 1.80, что составляет 53% вероятности. Спрогнозировать победу финнов можно по коэффициенту 3.75 (или 26%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.60 (21%). Победа США с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.47 (64%). Поставить на итоговый успех сборной Финляндии можно за 2.65 (36%).

Клиенты PARI верят в успех североамериканской команды. На победу сборной США приходится 93% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 5% сделано в пользу Суоми, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 94% на 6% в пользу американцев.

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Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.40. Если финны будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI  1 092 371 рубль на то, что сборная США забьет больше трех шайб, по коэффициенту 2.00 в составе экспресса из двух событий ЧМ-2025 по хоккею с общим коэффициентом 3.74.

Предыдущая игра между США и Финляндией в рамках Турнира четырех наций закончилась победой первых — 6:1. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных в плей-офф ЧМ-2025 получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.20.

Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы В, набрав 17 очков и пропустив вперед только сборную Швейцарии. Национальная команда Финляндии стала третьей в группе А, набрав 16 очков и также потерпев одно поражение. 

Команда США — четвертая по шансам выиграть чемпионат. Заключить пари на триумф американцев можно по коэффициенту 9.00. Вероятность чемпионства сборной Финляндии оценивается коэффициентом 17.00. Главным фаворитом мундиаля считается сборная Канады с котировкой 1.80.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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