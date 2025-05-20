Клиенты PARI: США выбьет Финляндию с ЧМ-2025 и пройдет в полуфинал турнира

22 мая состоится матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии. Начало встречи — в 17:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную звездно-полосатых. Коэффициент на успех номинальных хозяев площадки в основное время игры — 1.80, что составляет 53% вероятности. Спрогнозировать победу финнов можно по коэффициенту 3.75 (или 26%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.60 (21%). Победа США с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.47 (64%). Поставить на итоговый успех сборной Финляндии можно за 2.65 (36%).

Клиенты PARI верят в успех североамериканской команды. На победу сборной США приходится 93% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 5% сделано в пользу Суоми, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 94% на 6% в пользу американцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.40. Если финны будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI — 1 092 371 рубль на то, что сборная США забьет больше трех шайб, по коэффициенту 2.00 в составе экспресса из двух событий ЧМ-2025 по хоккею с общим коэффициентом 3.74.

Предыдущая игра между США и Финляндией в рамках Турнира четырех наций закончилась победой первых — 6:1. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных в плей-офф ЧМ-2025 получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.20.

Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы В, набрав 17 очков и пропустив вперед только сборную Швейцарии. Национальная команда Финляндии стала третьей в группе А, набрав 16 очков и также потерпев одно поражение.

Команда США — четвертая по шансам выиграть чемпионат. Заключить пари на триумф американцев можно по коэффициенту 9.00. Вероятность чемпионства сборной Финляндии оценивается коэффициентом 17.00. Главным фаворитом мундиаля считается сборная Канады с котировкой 1.80.