Бокс, бой Усик — Дюбуа: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

В субботу, 26 августа, на стадионе «Tarczyński Arena Wrocław» в польском Вроцлаве состоится международный турнир по профессиональному боксу. Главным событием вечера назначен титульный бой в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Турнир стартует в 20:00 по московскому времени. Поединок Усика и Дюбуа начнется не ранее 23:00. Но кону будут стоять чемпионские пояса украинца - по версиям WBO, IBF, WBA (Super) и IBO.

Официальный вещатель турнира - британский канал TNT Sports. Легальной прямой трансляции на территории Российской Федерации не предусмотрено, однако эфиры могут быть доступны в тематических группах в социальных сетях.