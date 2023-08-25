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25 августа 14:23ГлавнаяНовости

Бокс, бой Усик — Дюбуа: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Большой поединок в Польше
Руслан Ипполитов
Усик и Дюбуа (слева направо). Источник: The Sun
Усик и Дюбуа (слева направо). Источник: The Sun

В субботу, 26 августа, на стадионе «Tarczyński Arena Wrocław» в польском Вроцлаве состоится международный турнир по профессиональному боксу. Главным событием вечера назначен титульный бой в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. 

Турнир стартует в 20:00 по московскому времени. Поединок Усика и Дюбуа начнется не ранее 23:00. Но кону будут стоять чемпионские пояса украинца - по версиям WBO, IBF, WBA (Super) и IBO.

Официальный вещатель турнира - британский канал TNT Sports. Легальной прямой трансляции на территории Российской Федерации не предусмотрено, однако эфиры могут быть доступны в тематических группах в социальных сетях.

ПРОГНОЗ И СТАВКА НА БОЙ УСИК - ДЮБУА
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