«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025

В пятницу, 15 августа, в Москве завершился групповой этап седьмого международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2025.

В этом году в турнире принимают участие команды из шести стран — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гёзтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). Эти коллективы привезли в столицу команды U-14 (2011 г.р.).

Первым полуфиналистом стал бразильский «Флуминенсе». Команда одержала две победы – над казахстанским«Ордабасы» (6:0) и московским «Локомотивом» (1:0), и досрочно обеспечила себе выход в 1/2 финала. Третья игра со «Спартаком» уже не носила турнирного значения. Однако и эта встреча завершилась победой бразильцев – 2:0. Открытием турнира стал нападающий Матэус Алешандри, который с тремя мячами на данный момент возглавляет гонку бомбардиров.

Источник: пресс-служба UTLC Cup

Еще одним полуфиналистом из группы А стал «Локомотив». В своем квартете красно-зеленые одержали победу над «Ордабасы» (4:1), сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и минимально уступили «Флуминенсе» (0:1).

Самая запутанная ситуация перед финальным днем была в группе Б. После двух туров сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Гёзтепе» имели по четыре набранных очка, а ЦСКА шел следом с тремя очками. В очном противостоянии «Црвена Звезда» обыграла ЦСКА (2:1) и вышла из группы с первого места. В своем квартете сербы также победили турецкий «Гёзтепе» (1:0) и сыграли вничью с минским «Динамо» (0:0).

Еще одну путевку в 1/2 финала заработал турецкий «Гёзтепе». В первый день турнира они сыграли вничью с «Динамо» (1:1), затем обыграли ЦСКА (3:2) и уступили «Црвене Звезде» (0:1).

Финалисты UTLC CUP 2025 определятся в субботу, 16 августа. Финал традиционно примет «РЖД Арена», решающая игра состоится 17 августа в 13:00.

Расписание ближайших матчей:

16 августа

16:00 Полуфинал. «Флуминенсе» — «Гёзтепе»

17:20 Полуфинал. «Црвена Звезда» — «Локомотив»

18:40 Матч за 7-е место. «Ордабасы» — «Динамо Минск»

20:00 Матч за 5-е место. «Спартак» — ЦСКА

17 августа

09:30 Матч за 3-е место

13:00 Финал

14:10 Церемония награждения

Вход для зрителей свободный.

