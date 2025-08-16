Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 августа 6:34ГлавнаяНовости

«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025

Также борьбу за титул продолжают «Флуминенсе» и «Гезтепе»
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба UTLC Cup
Источник: пресс-служба UTLC Cup

В пятницу, 15 августа, в Москве завершился групповой этап седьмого международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2025. 

В этом году в турнире принимают участие команды из шести стран — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гёзтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). Эти коллективы привезли в столицу команды U-14 (2011 г.р.).

Первым полуфиналистом стал бразильский «Флуминенсе». Команда одержала две победы – над казахстанским«Ордабасы» (6:0) и московским «Локомотивом» (1:0), и досрочно обеспечила себе выход в 1/2 финала. Третья игра со «Спартаком» уже не носила турнирного значения. Однако и эта встреча завершилась победой бразильцев – 2:0. Открытием турнира стал нападающий Матэус Алешандри, который с тремя мячами на данный момент возглавляет гонку бомбардиров. 

Футболисты «Флуминенсе» на UTLC Cup
Источник: пресс-служба UTLC Cup

Еще одним полуфиналистом из группы А стал «Локомотив». В своем квартете красно-зеленые одержали победу над «Ордабасы» (4:1), сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и минимально уступили «Флуминенсе» (0:1). 

Самая запутанная ситуация перед финальным днем была в группе Б. После двух туров сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Гёзтепе» имели по четыре набранных очка, а ЦСКА шел следом с тремя очками. В очном противостоянии «Црвена Звезда» обыграла ЦСКА (2:1) и вышла из группы с первого места. В своем квартете сербы также победили турецкий «Гёзтепе» (1:0) и сыграли вничью с минским «Динамо» (0:0). 

Еще одну путевку в 1/2 финала заработал турецкий «Гёзтепе». В первый день турнира они сыграли вничью с «Динамо» (1:1), затем обыграли ЦСКА (3:2) и уступили «Црвене Звезде» (0:1). 

Финалисты UTLC CUP 2025 определятся в субботу, 16 августа. Финал традиционно примет «РЖД Арена», решающая игра состоится 17 августа в 13:00. 

Расписание ближайших матчей: 

16 августа

16:00 Полуфинал. «Флуминенсе» — «Гёзтепе» 

17:20 Полуфинал. «Црвена Звезда» — «Локомотив»

18:40 Матч за 7-е место. «Ордабасы» — «Динамо Минск» 

20:00 Матч за 5-е место. «Спартак» — ЦСКА

17 августа 

09:30 Матч за 3-е место

13:00 Финал 

14:10 Церемония награждения 

Вход для зрителей свободный. 

За всей информацией о турнире можно следить на официальном сайте, в группе «ВКонтакте» и Telegram-канале турнира.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Новости
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Новости
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
Новости
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Новости
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Новости
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Новости
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» — главные фавориты нового сезона АПЛ
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» — главные фавориты нового сезона АПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом» в Кубке России
Клиент PARI поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом» в Кубке России
Новости
Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Новости

Новое

Читать все новости