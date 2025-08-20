PARI: Virtus.pro не сможет остановить PARIVISION в групповом этапе FISSURE Universe по Dota 2

21 августа на турнире FISSURE Universe: Episode 6 по Dota 2 пройдет предпоследний день группового этапа. В квинтете B зрителей ждет СНГ-дерби между PARIVISION и Virtus.pro. Аналитики букмекерской компании PARI полагают , что состав Satanic будет фаворитом поединка. Серия в формате best-of-2 стартует в 13:00 по московскому времени.

Поставить на победу PARIVISION можно с коэффициентом 1,50. На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3,20. Взять победу Virtus.pro можно за 14,00.

PARIVISION приехала на ивент в качестве одного из трех главных фаворитов. В первых турах у состава Satanic две ничьи — с Team Liquid и Aurora. Индивидуальный тотал PARIVISION больше 56,5 в грядущем матче доступен за 1,90. Коэффициент на состав Satanic с форой по фрагам (-20.5) составляет 1,75, а с форой (-24.5) — 2.15.

VP выступает на турнире с заменами в лице многоопытного Puppey и молодого мидераSerenada. В дебютном матче на чемпионате состав Daxak уступил Liquid со счетом 0:2. Взять индивидуальный тотал фрагов VP больше 34.5 можно за 1,87. Коэффициент на общий тотал фрагов в серии больше 90,5 составляет 1,85, а на тотал больше 93,5 — 2,15.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава Satanic. На победу PARIVISION приходится 99% от общего оборота пари на три исхода встречи, а на ничью или сенсационную победу VP — меньше процента.

FISSURE Universe: Episode 6 проходит в онлайне с 19 по 24 августа. На турнире выступят десять команд, в том числе восемь участников грядущего The International 2025. Призовой фонд чемпионата составит $250 тыс. В плей-офф пройдут по три команды из каждой группы. Вероятность того, что PARIVISION доберется до следующего этапа, оценивается котировкой 1,37. Коэффициент на проход в плей-офф Virtus.pro составляет 16,00.