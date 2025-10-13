Клиент PARI поставил 352 000 рублей на Бельгию против Уэльса в отборе ЧМ-2026

13 октября в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Уэльса сыграет против команды из Бельгии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают сборную Бельгии фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф сборной Уэльса котируется за 4.50 (около 21%). Ничья оценивается в 3.85 (примерно 24%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу Бельгии приходится около 96% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков PARI, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.82. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: результативная ничья 1:1 и минимальная победа сборной Бельгии. Оба они котируются за 7.50. Победы бельгийцев 2:0 и 2:1 оцениваются в 8.50, а нулевая ничья – в 9.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 352 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на победу Бельгии за 1.73. Общий коэффициент купона — 3.46. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 1 217 920 рублей.

Сборные Бельгии и Уэльса занимают второе и третье места в группе J. У бельгийцев в активе 11 очков после пяти матчей, у валлийцев — десять по итогам тех же пяти встреч. Лидер группы, вероятнее всего, изменится после предстоящего матча: у Северной Македонии, которая идет первой, 12 очков. Последний раз команды встречались друг с другом в июне 2025 года в рамках отборочного турнира ЧМ. Тогда матч завершился победой Бельгии со счетом 4:3.