Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 октября 10:50ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 352 000 рублей на Бельгию против Уэльса в отборе ЧМ-2026

Аналитики считают гостей фаворитами
Валентин Васильев

13 октября в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Уэльса сыграет против команды из Бельгии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают сборную Бельгии фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф сборной Уэльса котируется за 4.50 (около 21%). Ничья оценивается в 3.85 (примерно 24%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу Бельгии приходится около 96% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков PARI, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.82. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: результативная ничья 1:1 и минимальная победа сборной Бельгии. Оба они котируются за 7.50. Победы бельгийцев 2:0 и 2:1 оцениваются в 8.50, а нулевая ничья – в 9.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 352 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на победу Бельгии за 1.73. Общий коэффициент купона — 3.46. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 1 217 920 рублей.

Сборные Бельгии и Уэльса занимают второе и третье места в группе J. У бельгийцев в активе 11 очков после пяти матчей, у валлийцев — десять по итогам тех же пяти встреч. Лидер группы, вероятнее всего, изменится после предстоящего матча: у Северной Македонии, которая идет первой, 12 очков. Последний раз команды встречались друг с другом в июне 2025 года в рамках отборочного турнира ЧМ. Тогда матч завершился победой Бельгии со счетом 4:3.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое