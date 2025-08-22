Клиенты PARI считают, что «Челси» переиграет «Вест Хэм» в лондонском дерби в АПЛ

22 августа состоится матч в рамках второго тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у команды Энцо Марески больше шансов на успех. Коэффициент на победу «Челси» — 2.10, что составляет 44% вероятности. Триумф «Вест Хэма» котируется за 5.30 или 17%. Поставить на ничью можно за 2.40 — 39%.

Клиенты PARI верят в успех синих. На победу «Челси» приходится около 97% от общего оборота ставок на исход матча.

В последний раз «Челси» и «Вест Хэм» встречались друг с другом в середине прошлого сезона чемпионата Англии, тогда «аристократы» оказались сильнее — 2:1. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих клубов в новом сезоне получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.12.

Также аналитики PARI считают, что сценарий предыдущей игры «Челси» и «Вест Хэма» повторится: обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.75. Обратный вариант котируется за 2.10. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 9.50.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1.55. При этом если «молотобойцы» выиграют хотя бы один тайм, сыграет ставка за 2.75. А коэффициент на то, что «Челси» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 7.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей на победу Челси» по котировке 1.65.

Поставить перед вторым туром АПЛ на итоговое чемпионство «Челси» можно за 10.00. Шансы лондонцев ниже, чем «Ливерпуля» (2.85), «Арсенала» (3.50) и «Манчестер Сити» (4.00). Чемпионство «Вест Хэма» в АПЛ на данный момент котируется за 600.00. Вероятность того, что «молотобойцы» войдут в топ-6 по итогам сезона, оценивается коэффициентом 13.00.