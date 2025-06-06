Как выбрать своего «Winline Героя РПЛ» сезона 2024/25

Со 2 по 15 июня пройдет открытое голосование за победителей главной футбольной премии года в России — «Winline Герои РПЛ». Принять участие могут болельщики, любители футбола и все неравнодушные к игре.

Премия «Winline Герои РПЛ» учреждена Российской премьер-лигой в 2023 году при поддержке Winline и пройдет уже в третий раз. Она подводит итоги футбольного сезона и отмечает главных героев.

На этапе открытого голосования болельщики выбирают любимых футболистов, тренеров, комментаторов, спортивных журналистов и блогеров. По его итогам будет сформирован список кандидатов, из которых эксперты определят победителей.

Каждый голос может стать решающим: если в финальном раунде по результатам выбора экспертов номинанты наберут равное количество баллов, то преимущество будет на стороне того, кто был выше по итогам голосования болельщиков.