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6 июня 19:37ГлавнаяНовости

Как выбрать своего «Winline Героя РПЛ» сезона 2024/25

Каждый голос может стать решающим
Руслан Ипполитов
Источник: Winline
Источник: Winline

Со 2 по 15 июня пройдет открытое голосование за победителей главной футбольной премии года в России — «Winline Герои РПЛ». Принять участие могут болельщики, любители футбола и все неравнодушные к игре.

Премия «Winline Герои РПЛ» учреждена Российской премьер-лигой в 2023 году при поддержке Winline и пройдет уже в третий раз. Она подводит итоги футбольного сезона и отмечает главных героев. 

На этапе открытого голосования болельщики выбирают любимых футболистов, тренеров, комментаторов, спортивных журналистов и блогеров. По его итогам будет сформирован список кандидатов, из которых эксперты определят победителей.

Каждый голос может стать решающим: если в финальном раунде по результатам выбора экспертов номинанты наберут равное количество баллов, то преимущество будет на стороне того, кто был выше по итогам голосования болельщиков.

Проголосовать и найти более подробную информацию о премии можно на официальном сайте winline-heroes.premierliga.ru.

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