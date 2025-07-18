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18 июля 10:27ГлавнаяНовости

PARI: Falcons обыграет Tundra и пройдет в финал EWC по Dota 2

Самая крупная ставка на матч — 200 000 рублей
Руслан Ипполитов

18 июля определятся финалисты Esports World Cup по Dota 2. Во втором полуфинале встретятся Tundra Esports и Team Falcons. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что у коллектива Malr1ne будет больше шансов на проход в финал. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:30 по московскому времени.  

В четвертьфинале Falcons со счетом 2:0 сенсационно обыграла одного из главных фаворитов ивента — Team Liquid. В трех последних очных поединках с Tundra у коллектива Malr1ne ни одной победы — два поражения и одна ничья. Поставить на то, что Falcons прервет эту неудачную серию и победит, можно с коэффициентом 1.80. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу Malr1ne и компании составляет 3.20. Ставка на индивидуальный тотал фрагов Falcons больше 56.5 доступна за 1.87. Коэффициент на то, что в серии будут сыграны все три карты, составляет 1.85. Обратный исход можно также взять за 1.85

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Tundra в четвертьфинале со счётом 2:1 обыграла BB Team, хотя также считалась аутсайдером в этой паре.  Вероятность того, что состав Bzm пройдет в финал, оценивается котировкой 2.00. Коэффициент на Tundra с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на тотал фрагов больше 44.5 на первой карте доступна за 1.70.

Клиенты PARI уверены в победе состава Malr1ne. На успех Falcons приходится 90% от общего оборота пари на исход встречи. Еще 10% сделано на победу Tundra.

Самая крупная ставка на матч — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из полуфинальных матчей EWC, поставив на Falcons с форой (-1,5) по картам за 3.20. Общий коэффициент экспресса составил 10.56

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде. На турнире осталось четыре команды, которые борются за призовой фонд в размере $3 млн. На чемпионство Falcons аналитики дают коэффициент 4.30. Вероятность итоговой победы Tundra оценивается котировкой 5.10. В другом полуфинале сойдутся Team Spirit и PARIVISION.

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