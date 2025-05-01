Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Челси» против «Юргордена» в полуфинале Лиги конференций

В четверг, 1 мая, в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА между собой сыграют шведский «Юргорден» и лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

До начала игры эксперты отдают явное предпочтение лондонскому клубу. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 1.35, что эквивалентно примерно 71% вероятности. Победа «Юргордена» идет в линии PARI за 9.50 (около 10% вероятности), котировки на ничью в поединке составляют 5.00 (приблизительно 19%).

Аналогичным образом аналитики оценивают и шансы команд на выход в финал Лиги конференций. На проход «Челси» в заключительный этап турнира установлен коэффициент 1.07, что соответствует примерно 89% вероятности. Поставить же на «Юргорден» можно за 9.00 (около 11%).

Не сомневаются в успехе «Челси» и клиенты PARI. В общем массиве ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу подопечных Энцо Марески.

Согласно оценкам букмекеров, команды в предстоящем матче способны забить более двух голов — поставить на это можно с коэффициентом 1.62. Ставка на тотал меньше 2.5 при этом доступна за 2.30. Вероятность обмена голами в матче оценивается котировкой 1.95, в то время как обратный вариант доступен за 1.85. Поставить на то, что забивать в матче будут только игроки лондонцев, можно по коэффициенту 2.30.

Наиболее вероятный счет матча — 2:0 в пользу «Челси» за 7.00. Победы «синих» со счетом 1:0 или 3:0 оцениваются по коэффициенту 8.50. Результативная ничья 1:1 доступна в линии PARI за 12.00. Также можно спрогнозировать победу «Челси» с разницей в один или два гола — аналитики оценивают вероятность такого исхода котировкой 2.12, тогда как в обратном случае сыграет пари за 1.64.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 500 000 рублей. Один из игроков рискнул такой суммой, спрогнозировав победу «Челси» в гостях. Аналитики оценили вероятность такого события котировкой 1.30.

В рамках общего этапа Лиги конференций обе команды демонстрировали довольно уверенный футбол. «Челси» занял первую строчку в итоговой таблице, набрав 18 очков из 18 возможных. Шведы довольствовались 13 набранными баллами, что позволило им занять пятое место по итогам общего этапа. В плей-офф подопечные Энцо Марески поочередно прошли датский «Копенгаген» (две победы 1:0 и 2:1) и польскую «Легию» (победа со счетом 3:0 и поражение 1:2 в ответном матче). «Юргорден» же одолел кипрский «Пафос» (0:1; 3:0) и австрийский «Рапид» (0:1; 4:1).

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги конференций. На данный момент «Челси» является главным фаворитом на победу в турнире — поставить на это можно с коэффициентом 1.35. «Юргорден» же считается аутсайдером в борьбе за еврокубок. Победа шведского клуба в турнире оценивается аналитиками котировкой 25.00.