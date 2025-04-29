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28 апреля 12:05ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Юргорден — Челси, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Лондонцы - главные фавориты турнира
Руслан Ипполитов

1 мая в рамках первого полуфинального матча Лиги конференций в Стокгольме встретятся местный «Юргорден» и «Челси». Английский гранд является главным претендентом на победу в турнире, но шведский клуб добрался до столь высокой стадии плей-офф не для того, чтобы покорно уступить путевку в финал. Есть ли шансы у северян?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)

01.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 8.50

Х - 4.80

П2 - 1.38

Турнир: Лига конференций УЕФА, полуфинал, первый матч

Стадион: «Теле2-Арена» (Стокгольм, Швеция)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Юргордена»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2025«Юргорден»

1:0

«Эстер»

Аллсвенскан

21.04.2025«Юргорден»

0:0

ГАИС

Аллсвенскан

17.04.2025«Рапид»

1:4 ДВ

«Юргорден»

Лига конференций

13.04.2025«Хаммарбю»

2:0

«Юргорден»

Аллсвенскан

10.04.2025«Юргорден»

0:1

«Рапид»

Лига конференций

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Челси»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

20.04.2025«Фулхэм»

1:2

«Челси»

АПЛ

17.04.2025«Челси»

1:2

«Легия»

Лига конференций

13.04.2025«Челси»

2:2

«Ипсвич»

АПЛ

10.04.2025«Легия»

0:3

«Челси»

Лига конференций

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия)

22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия)

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция) 

22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)

Прогноз на матч

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«Юргорден» уже совершил спортивный подвиг, дожав в четвертьфинале в дополнительное время «Рапид» в Вене. Теперь шведской команде предстоит встреча с куда более серьезным соперником. Говорить о шансах команды Роберта Бьеркнеше на победу даже смешно, но вариант навязать борьбу именитым гостям наверняка будет. Главная надежда хозяев в Стокгольме связана с недооценкой высокостатусным противником местной команды. 

Учитывая возможность исправить все в ответной домашней встрече и напряженные игры, что ждут «синих» на финише английского чемпионата, выкладываться на все сто процентов у гостей нет необходимости. Есть вероятность, что группе лидеров тренерский штаб и вовсе предоставит отдых. Понятно, что в восьми случаях из десяти встречи этих соперников должны заканчиваться уверенными и чаще крупными победами «Челси». Но к драке в Стокгольме «синие» точно не готовятся, а, значит, победа гостей если и случится, то не должна быть уничижительной. Предположим, что английский клуб не упустит победу, но сделает это без шика и блеска, а общая результативность не превысит трех голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Юргорден»: нет потерь

«Челси»:  У. Фофана, Гиу, Гюсто, Д. Фофана (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Юргорден» - «Челси»:

Позиция«Юргорден»

«Челси»

Позиция

Вратарь45. Манойлович

1. Санчес

Вратарь

Защитник18. Штоль

23. Чалоба 

Защитник

Защитник5. Теньо

5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник4. Ларссон

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник27. Косуги

3. Кукурелья

Защитник

Полузащитник 20. Силтанен

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 8. Экдаль

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник7. Гулликсен

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник15. Фаллениус

19. Санчо

Нападающий

Нападающий10. Нгуен

7. Нету

Нападающий

Нападающий11. Саво

18. Нкунку

Нападающий

Главный тренерРоберт Бьеркнеше

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI оценивают вероятность успеха хозяев кричащим кэфом 8.50, а гостей - не менее красноречивым 1.38. При ничьей букмекер рассчитает пари по коэффициенту 4.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Юргорден»- «Челси»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на победу гостей 0:2. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.

Будет ли много голов в матче «Юргорден»- «Челси»?

Судя по котировкам, эксперты ждут примерно три гола в этой встрече. ТБ 2.5 предложен за 1.65. Поставить на то, что мячей будет меньше трех (ТМ 2.5) можно за 2.25.

Кто выиграет Лигу конференций?

Котировки от PARI на титул:

«Челси» - 1.35

«Бетис» - 5.50

«Фиорентина» - 8.00

«Юргорден» - 25.00.

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