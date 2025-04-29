Юргорден — Челси, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
1 мая в рамках первого полуфинального матча Лиги конференций в Стокгольме встретятся местный «Юргорден» и «Челси». Английский гранд является главным претендентом на победу в турнире, но шведский клуб добрался до столь высокой стадии плей-офф не для того, чтобы покорно уступить путевку в финал. Есть ли шансы у северян?
Турнир: Лига конференций УЕФА, полуфинал, первый матч
Стадион: «Теле2-Арена» (Стокгольм, Швеция)
Главный судья: еще не назначен
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
Последние пять матчей «Юргордена»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.04.2025
|«Юргорден»
1:0
«Эстер»
Аллсвенскан
|21.04.2025
|«Юргорден»
0:0
ГАИС
Аллсвенскан
|17.04.2025
|«Рапид»
1:4 ДВ
«Юргорден»
Лига конференций
|13.04.2025
|«Хаммарбю»
2:0
«Юргорден»
Аллсвенскан
|10.04.2025
|«Юргорден»
0:1
«Рапид»
Лига конференций
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Челси»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
|20.04.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Челси»
АПЛ
|17.04.2025
|«Челси»
1:2
«Легия»
Лига конференций
|13.04.2025
|«Челси»
2:2
«Ипсвич»
АПЛ
|10.04.2025
|«Легия»
0:3
«Челси»
Лига конференций
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия)
22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия)
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция)
22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)
«Юргорден» уже совершил спортивный подвиг, дожав в четвертьфинале в дополнительное время «Рапид» в Вене. Теперь шведской команде предстоит встреча с куда более серьезным соперником. Говорить о шансах команды Роберта Бьеркнеше на победу даже смешно, но вариант навязать борьбу именитым гостям наверняка будет. Главная надежда хозяев в Стокгольме связана с недооценкой высокостатусным противником местной команды.
Учитывая возможность исправить все в ответной домашней встрече и напряженные игры, что ждут «синих» на финише английского чемпионата, выкладываться на все сто процентов у гостей нет необходимости. Есть вероятность, что группе лидеров тренерский штаб и вовсе предоставит отдых. Понятно, что в восьми случаях из десяти встречи этих соперников должны заканчиваться уверенными и чаще крупными победами «Челси». Но к драке в Стокгольме «синие» точно не готовятся, а, значит, победа гостей если и случится, то не должна быть уничижительной. Предположим, что английский клуб не упустит победу, но сделает это без шика и блеска, а общая результативность не превысит трех голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В России матчи Лиги конференций доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Юргорден»: нет потерь
«Челси»: У. Фофана, Гиу, Гюсто, Д. Фофана (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Юргорден» - «Челси»:
|Позиция
|«Юргорден»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|45. Манойлович
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|18. Штоль
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|5. Теньо
5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
|4. Ларссон
4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|27. Косуги
3. Кукурелья
Защитник
|Полузащитник
|20. Силтанен
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Экдаль
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гулликсен
20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Фаллениус
19. Санчо
Нападающий
|Нападающий
|10. Нгуен
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|11. Саво
18. Нкунку
Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Бьеркнеше
Энцо Мареска
Главный тренер
В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на победу гостей 0:2. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.
Судя по котировкам, эксперты ждут примерно три гола в этой встрече. ТБ 2.5 предложен за 1.65. Поставить на то, что мячей будет меньше трех (ТМ 2.5) можно за 2.25.
Котировки от PARI на титул:
«Челси» - 1.35
«Бетис» - 5.50
«Фиорентина» - 8.00
«Юргорден» - 25.00.
Партнерский проект