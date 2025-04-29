Юргорден — Челси, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

«Юргорден» уже совершил спортивный подвиг, дожав в четвертьфинале в дополнительное время «Рапид» в Вене. Теперь шведской команде предстоит встреча с куда более серьезным соперником. Говорить о шансах команды Роберта Бьеркнеше на победу даже смешно, но вариант навязать борьбу именитым гостям наверняка будет. Главная надежда хозяев в Стокгольме связана с недооценкой высокостатусным противником местной команды.

Учитывая возможность исправить все в ответной домашней встрече и напряженные игры, что ждут «синих» на финише английского чемпионата, выкладываться на все сто процентов у гостей нет необходимости. Есть вероятность, что группе лидеров тренерский штаб и вовсе предоставит отдых. Понятно, что в восьми случаях из десяти встречи этих соперников должны заканчиваться уверенными и чаще крупными победами «Челси». Но к драке в Стокгольме «синие» точно не готовятся, а, значит, победа гостей если и случится, то не должна быть уничижительной. Предположим, что английский клуб не упустит победу, но сделает это без шика и блеска, а общая результативность не превысит трех голов.